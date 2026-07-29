Si è conclusa con il botto la 145^ edizione della Festa del Basilico a Santa Veneranda / FOTO

PESARO – Una edizione rinnovata, un progetto ambizioso che ha dato i suoi frutti nelle tre giornate di eventi, pubblico numeroso ed entusiasta che ha coinvolto tutte le generazioni, in Finale di serata vedere ballare in pista insieme i più piccoli e grandi non ha prezzo.

L’organizzatore Giorgio Tosti e tutto il Comitato della Festa compresi i tanti volontari si dicono più che soddisfatti del risultato ottenuto, insieme al direttore artistico Francesca Guidi.

Graditissimi i saluti e le visite di diverse Autorità tra cui il Sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’Onorevole Antonio Baldelli. La processione ha aperto le tre serate di eventi. Un inizio dedicato allo sport con la Basilico Runner partecipatissima, sul palco poi una band di ragazzi del territorio i SurrealSoundProject, apripista in Sfilata ilo psicologo clinico e modello Sebastiano Andrea Massaccesi, per i brand di Moda che ha visto protagonisti l’azienda Trattamenti tessili Italia Srl e design con Santo Bikini beachwear per arrivare alla storica gioielleria della famiglia Petroni in collaborazione con i manufatti artigianali di Rasia Gioielli,si Ringraziano anche le modelle e i modelli in passerella. Una giuria di tutto rispetto capitanata da Ivan Cottini, Isabella Violini Health Coaching, Emanuele Gambini atleta, Umberto Uliva attore e fotomodello hanno eletto il Mister&Miss Basilico Leonardo e Alice . Per loro omaggio floreale di Fiorista Latini, cesto culinario di Ortofrutta da Gianni, un prezioso in argento di Emanuele Gambini orafo,la corona della Miss di Alice abbigliamento accessori Pesaro . La cantante Monica Longhi ha incantato il pubblico con la sua voce, la chicca con la presenza e l’intervento dello Chef Bedini Antonio accompagnato da Nazzareno Ciacci. La prima serata si è conclusa con gli anni ’90 discoteca all’aperto al sound dei dj Auerbach & Bicciato e la degustazione della mitica pasta al basilico offerta dal Comitato della festa.

Un Sabato degno dei grandi eventi ,il Torneo per gli appassionati di scacchi, la Santa Messa in onore della Patrona Veneranda spirito caritatevole e cristiano celebrata dal Vescovo Mons.Sandro Salvucci. Gradite ospiti le Pink Arzilla Calcio Femminile, il mini concerto della cantante Lily è stato fantastico,altro momento di aggregazione la pizzica con la compagnia Chora, in chiusura della seconda serata i Mojito Band che hanno portato non solo la tradizione ma innovazione ,un tripudio di generi e la spettacolare esibizione di una giovane coppia di ballerini di sciucarein ,accompagnati dalla scuola di ballo A.S.D Dance Whit Heart.

Chiusura con il botto sfidando il tempo con la briosa zumba della Scuola di Danza CenterStage , la comedy barzellette in festa della nota autrice Franca Mercantini risate a go go, in ultimo lo spettacolo del fuoco e ali a led realizzato delle professioniste Nikita & Benny hanno dato un tocco di luce e speranza in questo mondo di guerre ,lasciando il pubblico estasiato,con la musica dei dj Araldo & Brando la pista è stata momento di gioco bellissimo di luci ed aggregazione come del resto è lo spirito della Festa.

Una pesca tradizionale andata benissimo distribuendo più di tremila premi.

Non ci resta che darvi un ARRIVEDERCI con il profumo del Basilico e appuntamento all’edizione 2027 ringraziando tutti i partecipanti e sostenitori della storica iniziativa .

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