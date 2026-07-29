Quando la ristorazione collettiva racconta il benessere: Cimas porta in televisione il valore nascosto di un pasto

La nuova campagna istituzionale della società benefit. Il racconto di un settore che ogni giorno unisce organizzazione, nutrizione e cura delle persone, trasformando un servizio essenziale in un’esperienza di benessere collettivo

URBANIA – Per decenni la ristorazione collettiva è stata raccontata quasi esclusivamente attraverso numeri, appalti, cucine, pasti prodotti e logistica. Eppure, ogni giorno, nelle scuole, nelle aziende, nelle strutture socioassistenziali e nelle comunità, quel servizio genera un valore che va ben oltre la semplice preparazione di un pranzo: contribuisce al benessere delle persone, accompagna momenti di relazione, educa a una corretta alimentazione e diventa parte della qualità della vita.

È da questa consapevolezza che nasce la nuova campagna di comunicazione istituzionale di Cimas Ristorazione, in onda su TVRS, nelle fasce di maggiore ascolto del telegiornale delle 13 e delle 20. Una scelta che non punta semplicemente ad aumentare la visibilità del marchio, ma a proporre una diversa narrazione della ristorazione collettiva, sempre più protagonista delle politiche dedicate alla salute, al welfare aziendale e alla sostenibilità sociale.

Lo spot sceglie volutamente di non partire dal prodotto finale. Inizia quando la sala è ancora vuota, segue il lavoro silenzioso delle cucine, racconta la precisione dei gesti, la preparazione degli ingredienti, il coordinamento delle persone e accompagna il pasto fino all’incontro con chi lo riceve. È il racconto di una filiera quotidiana nella quale organizzazione, competenze professionali e attenzione ai dettagli convergono verso un unico obiettivo: prendersi cura delle persone.

Non è un caso che il messaggio centrale della campagna trasformi il significato stesso del servizio. Preparare un pasto non è più soltanto un’attività produttiva, ma un gesto di responsabilità nei confronti di chi quel pasto lo consumerà. Una prospettiva che interpreta la ristorazione collettiva come parte integrante della cultura del benessere, nella quale qualità nutrizionale, sicurezza alimentare, puntualità e relazione umana diventano elementi inseparabili.

«Ogni giorno il nostro lavoro entra nella quotidianità di migliaia di persone», osserva Jacopo Sansuini, co-titolare di Cimas. «Dietro ogni piatto esiste un’organizzazione complessa fatta di professionalità, metodo e responsabilità, ma soprattutto esistono persone che lavorano pensando ad altre persone. Abbiamo voluto raccontare proprio questo: la ristorazione collettiva non distribuisce soltanto pasti, ma costruisce ogni giorno un’esperienza di cura, attenzione e benessere».

La campagna rappresenta anche un’evoluzione del posizionamento di Cimas come società benefit. L’efficienza organizzativa, la capacità produttiva e l’affidabilità del servizio rimangono elementi centrali, ma vengono affiancati da un’altra dimensione sempre più strategica: quella dell’impatto sociale. Una mensa non è soltanto un luogo dove si mangia. È uno spazio di relazione, inclusione, educazione alimentare e qualità della vita.

In un mercato nel quale la ristorazione collettiva è chiamata a rispondere a esigenze sempre più articolate — dalla nutrizione al welfare, dalla sostenibilità al sociale — raccontare ciò che accade dietro le quinte significa valorizzare un patrimonio di competenze spesso invisibile. Cuochi, dietisti, operatori, addetti alla distribuzione e personale organizzativo diventano così i protagonisti di una narrazione che restituisce centralità al lavoro quotidiano e al suo impatto sulle comunità.

La scelta di affidare questo racconto a un’emittente profondamente radicata nel territorio marchigiano come TVRS rafforza inoltre il dialogo con cittadini, istituzioni e stakeholder, contribuendo a diffondere una cultura della ristorazione collettiva fondata non soltanto sull’efficienza del servizio, ma sulla capacità di generare valore sociale.

Perché dietro ogni piatto servito ogni giorno non c’è soltanto un’organizzazione che funziona. C’è un sistema di competenze, relazioni e responsabilità che trasforma un gesto quotidiano in un’esperienza di benessere. Ed è proprio questa la storia che Cimas ha scelto di raccontare.

Cimas, società benefit della ristorazione collettiva

Fondata nel 1984, Cimas Ristorazione è una società benefit e rappresenta oggi una delle principali realtà della ristorazione collettiva nel Centro Italia. In oltre quarant’anni di attività l’azienda ha costruito una presenza diffusa in sei regioni, sviluppando servizi dedicati a scuole, enti pubblici, comunità e strutture socioassistenziali, ai quali si affiancano attività di catering e ristorazione organizzata.

La società gestisce oltre 50 mense e serve mediamente circa 15mila pasti al giorno, grazie al lavoro di 350 professionisti specializzati, confermandosi una realtà capace di coniugare dimensione industriale, qualità del servizio e radicamento territoriale.

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