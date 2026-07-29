I Carabinieri in prima linea per la tutela dei lavoratori e la Sicurezza

Sospesa un’attività commerciale e multe per oltre 10.000 euro

OSIMO) – Prosegue senza sosta il costante e meticoloso impegno dei Carabinieri volto a garantire il rispetto della legalità e la totale sicurezza nei luoghi di lavoro.

I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Ancona, operando in stretta e sinergica collaborazione con i militari della locale Compagnia Carabinieri di Osimo, hanno portato a termine con successo una complessa attività ispettiva che ha condotto alla chiusura di un bar per gravi carenze in materia di sicurezza.

I controlli approfonditi dei militari dell’Arma hanno fatto emergere un grave quadro di inosservanza delle normative a tutela dell’incolumità dei lavoratori e dei clienti e dello Statuto dei Lavoratori. Nello specifico, l’attento lavoro di verifica dei Carabinieri ha permesso di accertare diverse infrazioni quali la totale mancanza di formazione per i lavoratori e l’omessa formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, fondamentale per garantire l’incolumità in caso di pericolo; l’omessa installazione della cassetta medica di primo soccorso; l’installazione di un impianto di videosorveglianza in totale assenza delle necessarie autorizzazioni. A fronte di queste gravi mancanze, che mettono a repentaglio la salute pubblica, i Carabinieri hanno provveduto alla sospensione dell’attività imprenditoriale e al deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria del legale rappresentante della società che gestisce il bar. Sono state elevate al contempo ammende e sanzioni amministrative per 10.000 euro.

Grazie alla specializzazione dei reparti come il N.I.L. e alla loro capillare presenza sul territorio, i Carabinieri si confermano un presidio irrinunciabile per la legalità, a difesa dei diritti dei lavoratori e della sicurezza di tutti i cittadini. Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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