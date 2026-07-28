I Carabinieri di Sassoferrato smascherano e denunciano un truffatore per vendite on-line fantasma

SASSOFERRATO – Prosegue con incisività e successo l’azione di contrasto ai reati informatici e alle frodi telematiche da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Fabriano.

In tale ambito, i Carabinieri della Stazione di Sassoferrato hanno portato a termine una precisa attività investigativa che si è conclusa con il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di un soggetto responsabile del reato di truffa. L’indagine ha preso avvio all’inizio dell’anno, a seguito della querela sporta da un 40enne, residente in un comune limitrofo.

La vittima, intenzionata a fare compere sul web, aveva acquistato un set di pneumatici performanti su un sito e-commerce, procedendo al pagamento della somma di 300 euro. Conclusa la transazione, tuttavia, gli pneumatici non sono mai stati consegnati all’acquirente. L’immediata attivazione dei Carabinieri di Sassoferrato ha permesso di eseguire mirati accertamenti telematici che hanno consentito di dare un nome e un volto alla persona che stava dietro al dominio web fraudolento: un 60enne, residente in altra provincia. L’uomo è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria competente.

A margine di questa operazione che dimostra l’efficacia del lavoro investigativo dell’Arma anche nel panorama digitale, si ricordano alcune semplici regole d’oro per tutelarsi durante gli acquisti sul web: verificare l’affidabilità del venditore e del sito: prima di procedere a un acquisto su e-commerce poco noti, è bene cercare sempre in rete recensioni e opinioni di altri utenti; diffidare dai prezzi troppo bassi: un’offerta che sembra troppo bella per essere vera, molto spesso nasconde un tentativo di truffa; controllare i recapiti forniti: verificare che sul sito siano presenti dati chiari: Partita IVA verificabile, indirizzi fisici e contatti reali; utilizzare metodi di pagamento sicuri e tracciabili: prediligere le piattaforme che offrono protezione all’acquirente o carte di credito/prepagate, evitando bonifici verso conti esteri sospetti o ricariche dirette su carte prepagate di terzi; denunciare tempestivamente: in caso di sospetto o se si cade vittima di una truffa, è fondamentale denunciare subito l’accaduto presso la più vicina locale Stazione dei Carabinieri per permettere il rapido avvio delle indagini.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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