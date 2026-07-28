I Carabinieri di Falconara Marittima denunciano le autrici di un furto in un negozio di casalinghi

FALCONARA MARITTIMA – Grazie al costante impegno nella tutela della legalità e a una scrupolosa attività investigativa, i militari della locale Tenenza Carabinieri hanno identificato e deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due persone ritenute responsabili del reato di furto aggravato.

Le indagini hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire la dinamica dei fatti e di raccogliere gravi e inconfutabili indizi di colpevolezza a carico delle indagate. I fatti risalgono all’inizio dell’anno in corso, quando all’interno di un noto negozio di casalinghi di Falconara Marittima era stato perpetrato un furto di svariati prodotti, per un danno economico complessivo di 250 euro.

A seguito delle indagini, scattate subito dopo la denuncia del titolare dell’esercizio commerciale, sono state identificate e deferite all’Autorità Giudiziaria due donne di 25 e 50 anni, entrambe del luogo e già note alle Forze dell’Ordine in quanto gravate da precedenti di polizia.

Quest’operazione dimostra ancora una volta l’attenzione e la dedizione dei Carabinieri nel contrastare i reati predatori, garantendo così la sicurezza delle attività commerciali e la tranquillità dei cittadini sul territorio.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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