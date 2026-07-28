Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

I Carabinieri di Falconara Marittima denunciano le autrici di un furto in un negozio di casalinghi

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 28, 2026

FALCONARA MARITTIMA – Grazie al costante impegno nella tutela della legalità e a una scrupolosa attività investigativa, i militari della locale Tenenza Carabinieri hanno identificato e deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due persone ritenute responsabili del reato di furto aggravato.

Le indagini hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire la dinamica dei fatti e di raccogliere gravi e inconfutabili indizi di colpevolezza a carico delle indagate. I fatti risalgono all’inizio dell’anno in corso, quando all’interno di un noto negozio di casalinghi di Falconara Marittima era stato perpetrato un furto di svariati prodotti, per un danno economico complessivo di 250 euro.

A seguito delle indagini, scattate subito dopo la denuncia del titolare dell’esercizio commerciale, sono state identificate e deferite all’Autorità Giudiziaria due donne di 25 e 50 anni, entrambe del luogo e già note alle Forze dell’Ordine in quanto gravate da precedenti di polizia.

Quest’operazione dimostra ancora una volta l’attenzione e la dedizione dei Carabinieri nel contrastare i reati predatori, garantendo così la sicurezza delle attività commerciali e la tranquillità dei cittadini sul territorio.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MARCHE

Piano estate e aule roventi: “Così si chiede alla scuola di fare troppo, in condizioni inaccettabili”

Lug 28, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SASSOFERRATO

I Carabinieri di Sassoferrato smascherano e denunciano un truffatore per vendite on-line fantasma

Lug 28, 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

I Carabinieri di Ancona-Centro smascherano una truffa di phishing: denunciate due persone per truffa e riciclaggio

Lug 28, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CRONACA IN PRIMO PIANO MARCHE

Piano estate e aule roventi: “Così si chiede alla scuola di fare troppo, in condizioni inaccettabili”

28 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SASSOFERRATO

I Carabinieri di Sassoferrato smascherano e denunciano un truffatore per vendite on-line fantasma

28 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

I Carabinieri di Ancona-Centro smascherano una truffa di phishing: denunciate due persone per truffa e riciclaggio

28 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

I Carabinieri di Falconara Marittima denunciano le autrici di un furto in un negozio di casalinghi

28 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.