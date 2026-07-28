I Carabinieri di Ancona-Centro smascherano una truffa di phishing: denunciate due persone per truffa e riciclaggio

ANCONA – Brillante e tempestiva operazione anti-truffa condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Ancona, che ha portato all’individuazione e alla denuncia di due soggetti per i reati di truffa aggravata e riciclaggio.

L’indagine, portata a termine dai Carabinieri della Stazione Ancona-Centro, evidenzia il costante e incisivo impegno dell’Arma nel contrasto alle frodi informatiche e nella tutela dei cittadini, smascherando chi tenta di infangare il nome delle Istituzioni per compiere reati.

La vicenda ha avuto nella primavera scorsa, quando un 60enne, residente in un comune limitrofo è caduto nella trappola di una sofisticata frode informatica (phishing). La vittima, dopo aver ricevuto un “finto” SMS per conto di una nota società che espleta servizi di pagamento digitali, riguardante un anomalo pagamento, ha contattato il numero di assistenza indicato in quel messaggio.

Dall’altra parte del telefono, un truffatore senza scrupoli si è finto un Maresciallo dei Carabinieri, manipolando psicologicamente l’uomo fino a convincerlo a effettuare un bonifico di circa 9.000 euro per “mettere al sicuro” i propri risparmi da presunte operazioni fraudolente.

Non appena la vittima ha sporto denuncia presso la Stazione Carabinieri Centro di Ancona, i militari hanno immediatamente attivato la macchina investigativa. Con grande professionalità e acume investigativo, i Carabinieri non si sono fermati alla superficie del raggiro informatico, ma hanno eseguito un meticoloso tracciamento dei flussi finanziari per seguire le tracce dei 9.000 euro sottratti. Il lavoro certosino degli investigatori ha permesso di ricostruire l’intera catena del riciclaggio: i militari hanno scoperto che la somma era stata prima accreditata sul conto di un 45enne residente fuori provincia e, subito dopo, trasferita in modo fraudolento su un secondo conto corrente intestato a una terza persona.

Per tentare di eludere i controlli, i truffatori avevano utilizzato causali di bonifico risultate poi completamente fittizie. Grazie alle inconfutabili prove e ai gravi indizi di colpevolezza raccolti dai Carabinieri, le due persone identificate sono state deferite in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. I due dovranno ora rispondere dei gravi reati di truffa aggravata e riciclaggio.

Questa brillante operazione dimostra ancora una volta l’elevata preparazione dei Carabinieri di Ancona nel contrastare le insidie della criminalità cibernetica. L’Arma si conferma un baluardo fondamentale per la sicurezza del cittadino, capace di fornire risposte rapide, tracciare i capitali illeciti e assicurare alla giustizia chi si arricchisce ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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