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CRONACA IN PRIMO PIANO TAVULLIA

Una persona soccorsa dai Vigili del fuoco a Rio Salso di Tavullia

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 27, 2026

TAVULLIA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Rio Salso di Tavullia per soccorrere una persona in difficoltà lungo la sponda del fiume.

Sul posto è intervenuta la squadra della sede centrale di Pesaro e personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), in collaborazione con il personale sanitario.
La persona, cosciente ma disidratata e con difficoltà motorie, aveva perso l’orientamento e smarrito due cani, riuscendo successivamente a recuperarne uno.

Dopo aver raggiunto e assistito la persona, la squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto al recupero in sicurezza dell’uomo e di un cane mentre l’altro ha fatto rientro a casa successivamente.

 

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