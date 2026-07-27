Incidente tra furgone e bicicletta in via Pertini, ciclista trasportato all’ospedale di Fano

FANO – Intorno alle ore 13 si è verificato un incidente stradale in via Pertini, nel tratto antistante la Coop, che ha coinvolto un furgone e una bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione, un furgone condotto da un 30enne residente a Vallefoglia, che procedeva in direzione Pesaro, ha investito un ciclista fanese di 63 anni mentre quest’ultimo stava attraversando la carreggiata.

A seguito dell’urto, il ciclista è stato sbalzato dalla bicicletta ed è caduto sull’asfalto, riportando lesioni alle braccia e al volto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Fano in codice giallo.

La dinamica del sinistro è attualmente al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso.

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