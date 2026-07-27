Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Incidente tra furgone e bicicletta in via Pertini, ciclista trasportato all’ospedale di Fano

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 27, 2026

FANO – Intorno alle ore 13 si è verificato un incidente stradale in via Pertini, nel tratto antistante la Coop, che ha coinvolto un furgone e una bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione, un furgone condotto da un 30enne residente a Vallefoglia, che procedeva in direzione Pesaro, ha investito un ciclista fanese di 63 anni mentre quest’ultimo stava attraversando la carreggiata.

A seguito dell’urto, il ciclista è stato sbalzato dalla bicicletta ed è caduto sull’asfalto, riportando lesioni alle braccia e al volto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Fano in codice giallo.

La dinamica del sinistro è attualmente al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

Beppe Mariano il poeta del rapporto organico e sincero

Lug 27, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO TAVULLIA

Una persona soccorsa dai Vigili del fuoco a Rio Salso di Tavullia

Lug 27, 2026 www.laltrogiornale.it
IN PRIMO PIANO MARCHE SPORT

Il weekend delle bocce marchigiane, ecco tutti i risultati

Lug 26, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Incidente tra furgone e bicicletta in via Pertini, ciclista trasportato all’ospedale di Fano

27 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

Beppe Mariano il poeta del rapporto organico e sincero

27 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO TAVULLIA

Una persona soccorsa dai Vigili del fuoco a Rio Salso di Tavullia

27 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
IN PRIMO PIANO MARCHE SPORT

Il weekend delle bocce marchigiane, ecco tutti i risultati

26 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.