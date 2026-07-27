Beppe Mariano il poeta del rapporto organico e sincero

Di TIBERIO CRIVELLARO

Sono ben rari i poeti alla soglia degli ottanta anni dove la loro produzione è come il miglior vino passito nella botte. È il caso di Beppe Mariano nella sua ultima raccolta “La parola che di devo” edito da Di Felice Edizioni, da una paziente e generosa Valeria fondatrice di questa esclusiva e preziosa petite Casa Editrice.

Considero Mariano un poeta che sfrutta con lunga esperienza la scia dell’espressione linguistica che mi ricorda i “congegni” letterari di Giovanni Giudici, ossia di un “basso lirismo”, di una vita in versi con l’uso di toni dimessi, prosaico-quotidiani, con una forte tensione morale. Perché paragono in modo talmente introspettivo il Mariano a Giudici (spero che l’autore di cui scrivo non mi contraddica del tutto)?

Perché mette in scena la lingua parlata attraverso una lalingua o linguaggio lacaniano con schemi progressisti, dentro quella civiltà da poeta civile, come se intorno una lingua “sbilanciata” e non comune fosse straniera o staniante con una chiara scontentezza del presente in una società modernoide-occidentale che gira come un motore in folle (spesso grippato) consumando troppo carburante.

Come se, a un punto estremo ci sia una comunanza a Franco Fortini, a Mandel’štam, fino a Zanzotto ma anche alle “noie leopardiane”, allo spleen baudelairiano; così sembra essere Beppe Mariano (che mi ha mandato questa sua raccolta con dedica) tra cibernetica e concetto di entropia, con effetto di poesia veritiera. Ma via, me la sbrigo in modo pragmatico, con un po’ di “insolenza” magari, in similitudine alla mia de-scrittura per i per-versi miei.

Farò un paio di esempi dei versi di Beppe, con l’occasione dedicandoli anche all’amico Alessandro Fo: “Si svincola dal cuneo/ prende a ruscellare/ altre geometrie in letargo fende:/ è desiderio che sciaguatta nel vortice/ che s’interra dopo rastremandosi/ ma ancora ricomposto fuoriesce/ in delirio magmatico/ a valle sboccando/al risveglio imposto/ dal tripudio delle macchine” a Concludere, “ da “La parola che ti devo”: “Il candelario defoglia elettronicamente./ Superfluo è il mio intervento./ La giornata è definita da impulsi memorizzati. // Non è possibile scoprire/ tra le tante la stella nuova/ né la parola vera/ che brilla nel cicaleggio.// Vi sarà pure quella insorgente,/ ferma come un monte./ La parola che ti devo”. Tanto ti dovevo, Beppe, nel mio modo organico. Ave, Mariano.

BEPPE MARIANO

LA PAROLA CHE TI DEVO

Di Felice Edizioni

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