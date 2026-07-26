Il weekend delle bocce marchigiane, ecco tutti i risultati

CAMPIONATI REGIONALI CATEGORIA A E JUNIORES

MATELICA – Si sono assegnati a Matelica gli otto titoli dei Campionati Regionali Marche di bocce riservati alla categoria A e agli Juniores.

La manifestazione, ospitata dalla Bocciofila Matelica presieduta da Luciano Milanese e diretta da Silvio Giustozzi, ha visto sfidarsi i migliori atleti marchigiani nelle diverse specialità, incoronando i nuovi campioni regionali che rappresenteranno le Marche ai prossimi Campionati Italiani Assoluti e Juniores.

Quattro titoli sono finiti nella provincia di Pesaro e due ciascuno nelle province di Ancona e Macerata.

Nella categoria A, il titolo dell’individuale maschile è stato conquistato da Michele Magnaterra (Castelfidardo), protagonista di un percorso di alto livello. Nella prova a coppie successo per Davide Paolucci-Silvano Girolimini (Oikos Fossombrone), mentre il titolo della terna è andato ai loro compagni di società Cesare Carbonari-Andrea Grilli–Daniele Pieggi confermando la forza del sodalizio forsempronese.

Nell’individuale femminile ha festeggiato Benedetta Necchi (San Cristoforo Fano), laureandosi campionessa regionale.

Spazio poi ai Campionati Regionali Juniores, che hanno messo in evidenza alcuni dei migliori giovani talenti marchigiani. Nell’Under 18 maschile il titolo è stato conquistato da Matteo Pergolesi (Morrovalle), mentre tra le ragazze dell’Under 18 femminile si è imposta Sofia Pistolesi (Morrovalle), regalando una prestigiosa doppietta al club della provincia di Macerata.

Nell’Under 15 maschile il nuovo campione regionale è Nicolò Caimmi (Castelfidardo), mentre nell’Under 15 femminile il successo è andato a Marisol Orrù (Oikos Fossombrone).

La giornata di Matelica ha così premiato i migliori interpreti regionali della categoria A e del settore giovanile, confermando l’ottimo livello tecnico del movimento marchigiano e offrendo un’importante vetrina ai giovani destinati a rappresentare il futuro delle bocce marchigiane e nazionali.

45°PALLINO D’ORO-28 TROFEO EFFEMME (Individuale cat. ABCD)

FERMO – Il 45° Pallino d’Oro – 28° Trofeo Effemme ha rappresentato molto più di una semplice competizione boccistica. La gara nazionale individuale, riservata ad atleti di tutte le categorie di gioco, ha infatti sancito il ritorno dell’attività agonistica nel nuovo bocciodromo del Lido di Fermo, sede della Bocciofila San Michele, dopo il completamento dei lavori che hanno restituito alla città un moderno impianto polifunzionale. Una giornata di festa per tutto il movimento marchigiano, che ha potuto ritrovare uno dei suoi sodalizi storici in una struttura completamente rinnovata.

La manifestazione, organizzata dalla Bocciofila San Michele presieduta da Enio Ciarrocchi, si è disputata domenica 26 luglio richiamando 196 partecipanti, a conferma del prestigio di una gara che da quarantacinque edizioni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo. La direzione di gara è stata affidata a Roberto Rotatori.

A rendere ancor più prestigioso l’albo d’oro il nome del vincitore, quello del campione d’Europa e d’Italia Gaetano Miloro. Il siciliano, in forza alla società marchigiana del Castelfidardo, ha avuto la meglio in finale con il punteggio di 12-10 su Aaron Rocchetti (Moscianese), autore anch’egli di un torneo di altissimo livello. Terzo classificato Sergio Michelangeli (Città di Fermo), battuto in semifinale 12-5 da Miloro. Al quarto posto David Torresi (Helvia Recina Villa Potenza) che in semifinale ha ceduto 12-7 a Rocchetti.

Il nuovo impianto, realizzato nell’area di Casabianca, dispone di quattro campi in sintetico al coperto ed è inserito all’interno di un centro polifunzionale dotato anche di bar, cucina, sala biliardi e sala freccette. All’esterno sono stati realizzati spazi verdi, un’area giochi per bambini nella pineta adiacente e un’area dedicata ai cani, rendendo il complesso un punto di aggregazione non soltanto per gli appassionati delle bocce ma per l’intera comunità.

Per la società organizzatrice il ritorno nella propria casa ha assunto un significato ancora più profondo. La Bocciofila San Michele, fondata nel 1969, aveva infatti dovuto lasciare il precedente impianto nel 2016. In questi anni, però, non ha mai interrotto la propria attività federale, continuando a partecipare ai campionati e a organizzare manifestazioni grazie anche al sostegno dello sponsor Effemme e all’ospitalità delle bocciofile di Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio. Il nuovo bocciodromo rappresenta quindi il coronamento di un lungo percorso che ha restituito alla società una sede moderna e funzionale.

38° PALLINO D’ORO DI CAMERINO (Coppie cat. ABCD)

CAMERINO – Si è rinnovato l’appuntamento con il Pallino d’Oro, storica manifestazione del calendario boccistico marchigiano, giunta quest’anno alla 38ª edizione. Sui campi all’aperto di Piazzale della Vittoria a Camerino si sono affrontate 76 coppie di tutte le categorie, dando vita a quattro serate di qualificazioni e a una serata finale ricca di spettacolo.

La competizione, organizzata dall’Associazione Bocciofila Rocca Borgesca, presieduta da Giorgio Braghetti, con la collaborazione della Bocciofila Castelraimondo, ha preso il via con i gironi eliminatori disputati da lunedì 20 a giovedì 23 luglio, per poi concludersi nella serata di venerdì 24 luglio con le sfide decisive che hanno assegnato il prestigioso trofeo.

Il successo è finito nelle mani della coppia Alessandro Pigliapoco-Giuliano Rossetti (Cingoli) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-8 su Maurizio Silvestri-Mauro Orlandi (Castelraimondo). Terzo posto per la coppia tutta femminile Sara Codoni-Jenny Bartolacci (Morrovalle), battute in semifinale 12-2 da Pigliapoco-Rossetti. Quarti classificati Marco Camperio-Piero Bonfigli (Helvia Recina Villa Potenza) che in semifinale hanno ceduto 12-8 a Silvestri-Orlandi.

La direzione di gara è stata affidata a Lorenzo Feola Nisetto, che ha coordinato lo svolgimento della manifestazione.

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