I Carabinieri scoprono la “truffa del finto tecnico di elettrodomestici”, denunciate tre persone

ANCONA – Non si ferma, neanche col caldo, l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Ancona nel contrasto ai reati predatori e alle truffe, a dimostrazione della costante vicinanza dell’Arma ai cittadini, in particolare alle fasce d’età più esposte e vulnerabili.

A conclusione di un’attività investigativa, i militari della Stazione di Ancona-Poggio hanno deferito in stato di libertà tre persone con l’accusa di truffa in concorso. L’operazione conferma l’efficacia del presidio del territorio e la dedizione dei Carabinieri nel dare risposte concrete alle denunce della cittadinanza. Le indagini hanno preso il via in seguito alla denuncia presentata all’inizio dell’anno in corso da un 70enne pensionato del luogo, rimasto vittima di un raggiro a domicilio.

I Carabinieri, grazie a meticolosi riscontri, hanno ricostruito l’esatta dinamica dei fatti: due dei soggetti denunciati si erano presentati presso l’abitazione della vittima qualificandosi come dipendenti di una ditta specializzata nella manutenzione di piccoli elettrodomestici.

Approfittando della buona fede del cittadino, i finti tecnici hanno richiesto e ottenuto la somma di 95 euro in contanti come corrispettivo per la riparazione di un elettrodomestico, un intervento che, di fatto, non è mai stato effettuato. Il lavoro d’indagine dei militari ha permesso di smascherare l’intero schema fraudolento e di identificare non solo i due esecutori materiali del raggiro, ma anche l’imprenditore intestatario dell’azienda cui i due facevano capo.

I tre deferiti all’Autorità Giudiziaria, di 40, 37 e 28 anni, tutti già gravati da precedenti di polizia, risiedono in altra regione. Questo brillante risultato investigativo sottolinea ancora una volta l’importanza di segnalare tempestivamente ogni anomalia.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a tutti i cittadini a prestare la massima attenzione a “finti” operatori porta a porta e – al minimo sospetto – a chiamare subito il 112 N.U.E. (Numero Unico di Emergenza europeo) o a recarsi di persona alla Stazione dei Carabinieri più vicina.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati