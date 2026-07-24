Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

IN PRIMO PIANO PESARO & provincia SPORT

Le vecchie glorie della Mombaroccese continuano ad essere al centro dell’attenzione

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 24, 2026

MOMBAROCCIO – Questa è la foto delle “Vecchie Glorie”, della Mombaroccese Calcio, dell’anno calcistico 1990/’91, scattata ieri sera, al giardino del Palazzo Boni-Guidi nel suggestivo Centro Storico di Mombaroccio, in occasione della presentazione della nuova squadra, del Real Mombaroccio, approdata, quest’anno in 1ì categoria, dopo aver vinto gli spareggi con il Tavoleto, ai rigori per 5 a 3,  (vincitrice del girone A, di 2^ Categoria).

Ecco i giocatori, nella foto, con quasi l’intera “rosa” (1990/91), che vinse il Campionato di 3^ categoria,  approdando in 2^ categoria!

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CULTURA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Arcana,  la Montagna del Sacro – Il Castello dei Conti Oliva come luogo di contemplazione

Lug 24, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

I Carabinieri di Osimo arrestano due educatrici di una scuola per l’infanzia per maltrattamenti ed abbandono di minori

Lug 24, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

I Carabinieri di Jesi in prima linea contro le violazioni al codice della strada

Lug 23, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CULTURA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Arcana,  la Montagna del Sacro – Il Castello dei Conti Oliva come luogo di contemplazione

24 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
IN PRIMO PIANO PESARO & provincia SPORT

Le vecchie glorie della Mombaroccese continuano ad essere al centro dell’attenzione

24 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

I Carabinieri di Osimo arrestano due educatrici di una scuola per l’infanzia per maltrattamenti ed abbandono di minori

24 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

I Carabinieri di Jesi in prima linea contro le violazioni al codice della strada

23 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.