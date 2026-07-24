I Carabinieri di Osimo arrestano due educatrici di una scuola per l’infanzia per maltrattamenti ed abbandono di minori

OSIMO – I Carabinieri delle Stazioni di Agugliano e di Loreto e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, nei confronti di due educatrici di una scuola d’infanzia di un comune nell’entroterra anconetano, per maltrattamenti e abbandono di minori.

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ancona su richiesta della locale Procura della Repubblica, è scaturito all’esito delle indagini svolte dai militari dell’Arma, avviate nel mese di giugno u.s. I militari hanno documentato, con numerosi servizi di osservazione, come le due educatrici avessero maltrattato i bambini minori degli anni 6, a loro affidati, sottoponendoli a sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche, in un clima di perdurante intimidazione. In particolare, sono state riscontrate violenze fisiche, con schiaffi al volto e alla testa, pizzicotti e tirate di capelli, strattonamenti e spintonamenti dei bambini.

Oltre alla violenza fisica, le due donne si sarebbero rese responsabili di punizioni umilianti e degradanti, come far togliere forzatamente le scarpe ai minori, lasciandoli camminare scalzi, togliere il cappellino anche sotto il sole, chiuderli nei bagni al buio per alcuni minuti, o costringerli a colpirsi al capo da soli.

Nei reati contestati c’è anche l’abbandono di minori, poiché pur avendo il dovere di custodia e cura dei minori, di età variabile tra i tre e i sei anni, li avrebbero abbandonati, lasciandoli in giardino, totalmente privi di vigilanza per diversi minuti, venendo, così, meno a un preciso obbligo di controllo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, nel valutare i gravi indizi di colpevolezza, condividendo in pieno la ricostruzione fatta dalla Procura della Repubblica, ha ravvisato una sistematica condotta illecita delle indagate, incompatibile con il ruolo di educatrici di bambini ancora in tenera età, in un quadro di violenze, percosse, umiliazioni e minacce e in un contesto di scarsa attenzione o palese disinteresse verso i minori affidati alle indagate.

Il provvedimento eseguito costituisce misura cautelare disposta in sede d’indagini preliminari, cui è ammesso mezzo d’impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati