Arcana,  la Montagna del Sacro – Il Castello dei Conti Oliva come luogo di contemplazione

PIANDIMELETO – Ci sono territori che non si attraversano soltanto con lo sguardo: si respirano, si ascoltano, si portano con sé. Il Montefeltro è uno di questi luoghi. Terra di castelli, boschi e borghi sospesi nel tempo, è anche il paesaggio in cui la storia di San Francesco d’Assisi trovò una svolta decisiva. Qui, nel 1213, durante il suo soggiorno nel Montefeltro, il Conte Orlando Cattani donò al Santo il Monte della Verna, destinato a diventare uno dei centri spirituali più profondi della cristianità francescana. Da quel gesto nacque un cammino che ancora oggi attraversa montagne, silenzi e comunità, unendo spiritualità, natura e bellezza.

È in questa stessa terra, lungo l’asse ideale del Cammino di San Francesco, che prende forma ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte, la grande mostra nazionale dello scultore Andrea da Montefeltro, Premio Internazionale della Pace nell’Arte, con direzione artistica di Annalisa Di Maria. Dal 10 luglio al 30 settembre 2026, il Castello dei Conti Oliva diventa non solo sede espositiva, ma tappa di un viaggio: un invito a rallentare, osservare e ritrovare un dialogo profondo tra uomo, natura e memoria. L’esposizione si svolge con il Patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell’800° Anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, riconoscimento che ne evidenzia il valore culturale e spirituale all’interno delle iniziative ufficiali dedicate al Santo.

La protagonista assoluta di questo racconto è la pietra del Montefeltro: materia antica, nata milioni di anni fa, che ha costruito pievi, castelli, monasteri e borghi. È la stessa pietra che ha accompagnato il passo dei pellegrini, che ha visto transitare San Francesco e che ancora oggi custodisce l’identità più autentica di queste montagne. Andrea da Montefeltro la conosce intimamente. Le sue sculture non sembrano scolpite, ma liberate: forme che sembrano emergere dalla roccia come presenze già esistenti, restituite alla luce grazie alla mano dell’artista. Ogni superficie conserva il respiro della montagna; ogni vuoto racconta il silenzio dei boschi; ogni equilibrio richiama la forza essenziale della natura. La pietra diventa così linguaggio, memoria viva di un territorio che continua a parlare attraverso la materia.

Nel Castello dei Conti Oliva, le opere dialogano con l’architettura rinascimentale e con la storia del Montefeltro, trasformando gli ambienti in un itinerario di contemplazione. Il visitatore percorre un cammino fatto di forme, luce e silenzio, dove ogni scultura è una tappa e ogni sala apre un nuovo orizzonte. È la stessa esperienza che accompagna chi segue il Cammino di San Francesco: un viaggio che non misura le distanze, ma ciò che cambia dentro ciascun viandante. ARCANA non è soltanto una mostra d’arte contemporanea. È un invito a riscoprire il valore del tempo lento, del paesaggio, dell’incontro con la materia e con la storia. È un omaggio al Montefeltro, alla sua pietra, alla sua identità e al legame profondo con San Francesco, che ancora oggi rende questo territorio uno dei luoghi più autentici della spiritualità italiana.

Promossa dal Comune di Piandimeleto, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale delle Marche e il sostegno del Club per l’UNESCO di Firenze, la mostra si inserisce tra gli eventi ufficiali dell’ottavo centenario francescano, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere il Montefeltro attraverso uno sguardo nuovo. Per quasi tre mesi, il Castello dei Conti Oliva diventa una tappa privilegiata di un viaggio che unisce arte, storia, natura e spiritualità.

Il 23 luglio, nella Sala del Trono del Castello si è svolta la conferenza “San Francesco nel Montefeltro e Massa Trabaria”, organizzato dal Comune di Piandimeleto. La serata ha visto la partecipazione dell’On. Giorgia Latini, Vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, che ha portato il suo saluto istituzionale sottolineando il valore culturale e spirituale dell’iniziativa. Sono intervenuti le istituzioni del territorio e come relatori: Dott. Giuseppe Lattanzi, che ha approfondito il tema del passaggio di San Francesco nel Montefeltro e della nascita del Convento di Montefiorentino; don Fabio Bricca, con un contributo dedicato alla dimensione spirituale di San Francesco nel territorio; Paolo Gambi, scrittore, che ha presentato il suo volume dedicato al Cantico delle Creature, offrendo una lettura contemporanea del testo francescano.

INFORMAZIONI

ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte

Mostra nazionale di Andrea da Montefeltro

Direzione artistica: Annalisa Di Maria

Castello dei Conti Oliva – Piandimeleto (PU)

10 luglio – 30 settembre 2026

Orari

Tutti i giorni: 9.00–12.00 | 16.30–18.30

Visite guidate con l’artista su prenotazione e sabato e domenica pomeriggio.

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