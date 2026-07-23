Maxi operazione dei Carabinieri a Falconara Marittima: tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Sospesa un’attività commerciale e sanzioni per oltre 21.000 euro

FALCONARA MARITTIMA – I militari della Compagnia Carabinieri di Ancona hanno condotto un incisivo servizio di controllo del territorio nel comune di Falconara Marittima.

L’operazione ha messo in luce la straordinaria efficacia del modello operativo dell’Arma, caratterizzato da una stretta e proficua sinergia tra i presidi dell’Arma Territoriale e le alte competenze tecniche dei Reparti Speciali, nello specifico il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) e il Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Ancona.

La costante presenza sul territorio da parte dei militari ha permesso, nel corso della serata, di effettuare verifiche su ben 87 persone e 33 veicoli, portando anche alla segnalazione all’autorità amministrativa di un individuo per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale (1 grammo di hashish). Il fulcro dell’attività si è concentrato però sulla tutela dei consumatori e dei lavoratori, attraverso l’ispezione mirata di esercizi di ristorazione locale.

Il lavoro meticoloso e approfondito dei Carabinieri ha consentito di far emergere e sanzionare diverse situazioni di illegalità. Presso una rosticceria etnica i militari hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie e sono state, inoltre, accertate la mancanza della prevista cartellonistica, l’installazione non autorizzata di impianti di videosorveglianza e la totale assenza di formazione per i lavoratori in materia di salute e sicurezza. Presso un’altra, analoga attività il tempestivo intervento dei reparti ha permesso di bloccare una situazione di grave pericolo per la salute pubblica e per i dipendenti. Sono state, infatti, accertate gravi carenze igienico-sanitarie e pesanti omissioni: dalla mancata revisione degli estintori all’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), fino alla mancata nomina e formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). I Carabinieri hanno adottato nei confronti del legale rappresentante di quest’ultima attività il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.

Complessivamente, l’impegno dei militari ha portato all’irrogazione di sanzioni a carico dei trasgressori, per ristabilire il rispetto della legalità: ammende per un totale di 14.625,99 euro e sanzioni amministrative pari a 6.500,00 euro. Questa operazione testimonia ancora una volta la dedizione quotidiana dell’Arma dei Carabinieri, che vigila ininterrottamente sulle nostre città, garantendo non solo la sicurezza per le strade, ma anche il rigoroso rispetto delle normative igienico-sanitarie e della dignità del lavoro a tutela di tutti i cittadini, specialmente nei periodi di maggiore afflusso turistico.

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