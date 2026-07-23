I Carabinieri di Jesi in prima linea contro le violazioni al codice della strada

Due sanzioni per guida senza patente e guida dopo l’assunzione di stupefacenti

JESI – Non si ferma l’impegno quotidiano e capillare dei militari della Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, costantemente dispiegati su tutto il territorio della Provincia per assicurare il rispetto delle regole, garantire la sicurezza stradale e tutelare l’incolumità dei cittadini. I recenti controlli hanno confermato l’alta soglia di attenzione dell’Arma, portando all’individuazione e alla tempestiva neutralizzazione di due gravi e pericolose condotte di guida.

Nel primo intervento, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Jesi hanno fermato e denunciato un ultra 80enne residente in altra provincia, noto alle forze di polizia. L’uomo è stato sorpreso a circolare, lungo le strade del centro storico jesino, alla guida della propria autovettura sulla quale era stata apposta una targa prova, nonostante la sua patente fosse stata revocata nel 2024 con provvedimento prefettizio.

L’operazione dei militari è risultata particolarmente incisiva in quanto ha interrotto una pericolosa condotta reiterata: all’anziano, infatti, erano già state contestate ben tre violazioni per guida senza patente (poiché revocata) accertate tra il 2025 e il 2026 nei territori di Urbino e Fano.

Il veicolo a bordo del quale viaggiava è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca, togliendo così il mezzo dalle mani di un guidatore non autorizzato. In una seconda operazione, che evidenzia la costante lotta alla guida in stato di alterazione da alcol e/o stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Chiaravalle hanno denunciato un 21enne del posto. Nel corso del pomeriggio, i militari hanno controllato il giovane mentre era alla guida di un’utilitaria lungo le strade del centro abitato. Avendo notato palesi sintomi di alterazione, i militari di pattuglia non hanno esitato a sottoporre il conducente a un tampone salivare, il quale ha restituito esito positivo all’assunzione di cannabinoidi.

A seguito del test preliminare, il 21enne si è rifiutato poi di sottoporsi agli ulteriori e necessari accertamenti presso una struttura sanitaria. I Carabinieri hanno così proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e alla relativa denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare lo stato di alterazione psicofisica da stupefacenti.

Questi risultati testimoniano la fondamentale presenza sul territorio dei Carabinieri e l’efficacia dei dispositivi di controllo, fondamentali per prevenire sinistri stradali e sanzionare chi mette a rischio la propria vita e quella degli altri utenti della strada. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutte le strade della Provincia. Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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