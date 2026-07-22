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Offensiva antidroga dei Carabinieri di Osimo: due denunce per spaccio e cessione di stupefacenti

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 22, 2026

OSIMO – I militari della Compagnia Carabinieri di Osimo sono costantemente impegnati nel contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Nelle ultime giornate, due distinte operazioni hanno portato alla denuncia di due persone, a testimonianza della capillare presenza sul territorio e della profonda sinergia tra i vari reparti dell’Arma.

Nel corso della mattinata, a coronamento di un prolungato e meticoloso servizio di osservazione condotto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo in stretta collaborazione con i colleghi della Compagnia di Jesi, è stato assestato un duro colpo allo spaccio locale. I militari hanno individuato e denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio un 35enne, originario dell’Albania, senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

L’uomo è stato fermato in una zona periferica del comune di Jesi e trovato in possesso di ben 47 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 22,5 grammi, che stava cercando di occultare nella vegetazione per eludere i controlli. In un’altra circostanza i Carabinieri della Stazione di Agugliano hanno denunciato un 24enne del posto per i reati di cessione di sostanza stupefacente.

Queste recenti operazioni confermano la massima e costante attenzione che l’Arma dei Carabinieri dedica alla lotta contro la droga, intervenendo sia per smantellare le reti di spaccio organizzato, sia per prevenire le tragiche conseguenze che l’uso di queste sostanze provoca tra i consumatori. I controlli sul territorio da parte della Compagnia di Osimo proseguiranno intensamente anche nelle prossime settimane.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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