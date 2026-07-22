Mabor, il gigante che può cambiare la VL. Ora Pesaro deve avere il coraggio di farlo giocare

Di GIUSEPPE CRISTINI

PESARO – È stato presentato oggi, nella sede di Banca di Pesaro, Andrea Mabor Dut Biar, il nuovo lungo della VL Pesaro. Un cestista sudsudanese di formazione italiana, alto 2,16 metri, che arriva a Pesaro portando con sé caratteristiche fisiche e atletiche che possono davvero cambiare il volto della squadra.

Mabor è sembrato subito quello che è: un ragazzo umile, disponibile, con la voglia di mettersi al servizio della squadra e di costruire il proprio percorso. Ma sono soprattutto le sue caratteristiche tecniche e fisiche a incuriosire: altezza, atletismo, capacità di prendere rimbalzi, intimidazione difensiva e presenza sotto canestro.

Esattamente quello che, a mio avviso, è mancato alla VL in alcuni momenti decisivi della scorsa stagione.

Perché un giocatore di 2,16 metri può diventare molto più di un semplice centro. Può diventare un punto di riferimento difensivo. Può proteggere il ferro, cambiare i tiri degli avversari, conquistare rimbalzi e dare alla squadra quella solidità interna che spesso fa la differenza nelle partite importanti.

Durante la presentazione abbiamo chiesto al direttore sportivo della VL, Nicola Egidio, che cosa possa portare un giocatore della struttura di Mabor nel nuovo assetto della squadra.

La risposta è stata chiara e, a mio avviso, particolarmente interessante. Egidio ha spiegato come il gioco della VL possa ruotare anche attorno alle caratteristiche del nuovo lungo, facendo un riferimento al Real Madrid e alla capacità di costruire un sistema difensivo di altissimo livello attorno alla presenza di Walter Tavares.

Naturalmente Mabor dovrà ancora dimostrare tutto sul campo e ogni paragone con un campione come Tavares sarebbe prematuro. Ma il concetto espresso dal direttore sportivo è importante: quando una squadra possiede un giocatore di 2,16 metri, deve avere il coraggio di costruire e valorizzare un sistema di gioco che ne esalti le caratteristiche.

Ed è proprio qui che, secondo me, si apre la questione più importante.

Mabor deve giocare.

E non soltanto giocare qualche minuto. Deve avere un ruolo centrale. Deve diventare un fattore della nuova VL.

Perché se la società ha individuato in lui un giocatore capace di portare centimetri, rimbalzi e intimidazione, allora bisogna avere il coraggio di utilizzarlo fino in fondo.

La scorsa stagione ci ha insegnato qualcosa. Nei momenti in cui la VL aveva bisogno di controllare i rimbalzi, di proteggere il canestro e di aumentare la presenza fisica sotto le plance, non sempre ha avuto in campo le risorse necessarie. E anche le scelte legate all’utilizzo di Fainke, soprattutto in determinate fasi delle partite, hanno lasciato più di qualche interrogativo.

Forse anche lì, nei dettagli, si è persa una parte importante del campionato.

Oggi la VL ha la possibilità di correggere quella lacuna.

E allora la mia indicazione è molto semplice: Mabor deve essere titolare oppure, comunque, deve avere un minutaggio e una centralità tali da diventare uno dei fattori determinanti della squadra.

La VL deve costruire una propria identità difensiva. Deve diventare una squadra difficile da attaccare. Deve proteggere il proprio canestro. Deve prendere più rimbalzi. Deve intimidire.

E deve avere il coraggio di sfruttare fino in fondo quei 2,16 metri.

Non basta avere un gigante sotto canestro. Bisogna costruire una squadra che sappia farlo diventare davvero un gigante della partita.

Questa, secondo me, è la sfida che attende la VL.

Non serve copiare il Real Madrid, ma si può prendere ispirazione da un principio semplice: se hai un giocatore che può cambiare la presenza della tua squadra nell’area, devi avere il coraggio di costruire il tuo sistema attorno alle sue qualità.

Mabor può essere questo giocatore.

Ecco perché la nuova VL, se vuole essere più competitiva e soprattutto se vuole evitare gli errori della passata stagione, deve partire anche da qui: più difesa, più rimbalzi, più intimidazione e una presenza dominante sotto le plance.

Mabor deve giocare. Deve essere un fattore. Deve diventare una delle colonne della nuova VL.

Perché il prossimo campionato non si vincerà soltanto con i grandi nomi consolidati.

Si vincerà anche con la capacità di utilizzare fino in fondo le qualità dei giocatori che già abbiamo. E un ragazzo di 2,16 metri, con la sua fisicità e il suo potenziale, la VL non può permettersi di tenerlo a guardare.

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