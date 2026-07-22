Dopo l’ondata di maltempo tanti interventi dei Vigili del fuoco / VIDEO

ANCONA – Proseguono gli interventi dei Vigili del fuoco nelle Marche a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato la regione. Nella mattinata odierna le squadre hanno effettuato ulteriori 50 interventi.

Le tipologie di intervento sono le stesse già segnalate in precedenza: alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza.

Nelle foto: la verifica di un palo telefonico pericolante ad Osimo e il recupero di un natante affondato nel porto turistico di Ancona.

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