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Dopo l’ondata di maltempo tanti interventi dei Vigili del fuoco / VIDEO

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 22, 2026

ANCONA – Proseguono gli interventi dei Vigili del fuoco nelle Marche a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato la regione. Nella mattinata odierna le squadre hanno effettuato ulteriori 50 interventi.

Le tipologie di intervento sono le stesse già segnalate in precedenza: alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza.

Nelle foto: la verifica di un palo telefonico pericolante ad Osimo e il recupero di un natante affondato nel porto turistico di Ancona.

QUI SOTTO un video:

 

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