Unidata porta la banda ultralarga nelle sedi comunali delle aree del sisma nelle Marche

Il progetto contribuirà a rafforzare resilienza digitale, continuità operativa e qualità dei servizi per le amministrazioni locali marchigiane

ROMA – Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi ICT, quotato sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR, contribuirà al potenziamento delle infrastrutture digitali di 186 sedi comunali situate nelle aree del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), attraverso un progetto finalizzato a migliorare la connettività e a rafforzare la resilienza digitale delle amministrazioni locali.

Per le Marche, l’iniziativa sostiene il percorso di innovazione e ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, offrendo alle amministrazioni locali infrastrutture digitali più performanti per migliorare l’efficienza dei servizi e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di cittadini e imprese.

L’obiettivo del progetto è supportare il percorso di trasformazione digitale dei territori coinvolti, mettendo a disposizione delle amministrazioni infrastrutture di comunicazione più performanti, affidabili e sicure, in grado di sostenere l’evoluzione dei servizi pubblici e la crescente digitalizzazione dei processi amministrativi.

Le infrastrutture digitali sono oggi un elemento essenziale per il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e per l’accesso ai servizi da parte di cittadini e imprese”, dichiara Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata. “Con questo progetto vogliamo contribuire a rafforzare la capacità dei territori di affrontare le sfide della trasformazione digitale, mettendo a disposizione tecnologie e competenze in grado di supportare l’operatività degli enti locali e accompagnarne l’evoluzione nel tempo.”

Le attività previste comprendono la realizzazione della rete di accesso, la fornitura di collegamenti a banda ultralarga con velocità fino a 1 Gigabit/s, l’installazione di apparati dedicati alla sicurezza delle reti e la gestione dei servizi di assistenza e manutenzione. Per le sedi della Regione Umbria è inoltre previsto il collegamento ai Data Center regionali attraverso reti VPN MPLS dedicate.

In territori che hanno affrontato le conseguenze di eventi sismici di grande impatto, la disponibilità di infrastrutture digitali affidabili rappresenta un elemento sempre più importante per garantire la continuità operativa degli enti locali e la qualità dei servizi erogati a cittadini, imprese e comunità.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di ricostruzione e rilancio delle aree colpite dal sisma, dove la capacità delle amministrazioni di operare attraverso reti e servizi digitali efficienti costituisce un fattore strategico per la crescita economica, la competitività dei territori e la coesione sociale.

Il progetto, del valore di oltre 2 milioni e mezzo di euro, sarà realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato da Unidata (85%), con la partecipazione di Eagle Project (15%), e prevede un programma pluriennale di gestione e manutenzione dei servizi volto a garantire continuità, affidabilità e qualità delle prestazioni nel tempo.

Le attività operative comprenderanno la progettazione esecutiva degli interventi, la realizzazione delle infrastrutture e la successiva gestione dei servizi secondo il piano di attivazione previsto dal progetto.

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