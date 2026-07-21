In arrivo a Chiaravalle il Boario Summer Stage 2026

Tre serate tra grande musica e divertimento al Parco Ravera. Ad aprire la rassegna sabato 25 “Il nostro canto libero” in omaggio a Lucio Battisti e Mogol

CHIARAVALLE – Torna il Boario Summer Stage, la rassegna estiva che anima il Parco Gianni Ravera di Chiaravalle con tre appuntamenti gratuiti dedicati allo spettacolo dal vivo, confermando uno spazio ormai diventato punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città. Un programma pensato per coinvolgere pubblici diversi, alternando musica d’autore, rock e comicità, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro e condivisione all’insegna della qualità artistica.

Ad aprire la rassegna, sabato 25 luglio alle ore 21, sarà Il nostro canto libero, emozionante omaggio all’opera di Lucio Battisti e Mogol, un viaggio attraverso alcune delle canzoni più amate della musica italiana. Sul palco saliranno musicisti di grande esperienza: Pino Bifano alle chitarre, Walter Calloni alla batteria, Franco Malgioglio alla voce e al basso, Francesco Patella alla voce e chitarra acustica, Carlo Riboni al pianoforte e alle tastiere. Lo spettacolo ripercorrerà i grandi classici nati dal sodalizio artistico tra Battisti e Mogol, senza dimenticare brani meno conosciuti ma altrettanto significativi, restituendo al pubblico la forza espressiva, la poesia e l’attualità di un repertorio che continua a emozionare generazioni diverse.

La rassegna proseguirà venerdì 21 agosto con Le Rimmel, quintetto tutto al femminile che porterà sul palco un travolgente spettacolo tra rock’n’roll, rhythm & blues e grandi classici internazionali, caratterizzato da energia, qualità musicale e grande coinvolgimento del pubblico.

Gran finale sabato 22 agosto con il duo comico Lando e Dino, tra i protagonisti della comicità marchigiana, pronti a conquistare il pubblico con sketch, improvvisazioni e personaggi ispirati alla quotidianità del territorio, in uno spettacolo adatto a tutte le età.

Per la Sindaca di Chiaravalle Cristina Amicucci “il Parco Ravera, nato dalla riqualificazione dell’ex Campo Boario, rappresenta oggi uno dei luoghi più vissuti dalla comunità, un’area restituita ai cittadini che negli anni è diventata teatro di eventi, iniziative culturali e momenti di aggregazione”. “Con il Boario Summer Stage – aggiunge l’Assessore Francesco Favi – cultura, spettacolo e socialità si incontrano, offrendo al pubblico tre serate gratuite pensate per vivere insieme l’estate attraverso la grande musica e il divertimento”.

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