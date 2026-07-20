Visita del comandante interregionale Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli al comando Legione Carabinieri Marche

Nell’occasione sono state consegnate sei medaglie mauriziane

ANCONA – Nella mattinata odierna, il Generale di Corpo d’Armata Aldo IACOBELLI, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” di Roma, ha fatto visita al Comando della Legione Carabinieri “Marche” di Ancona.

Accolto dal Generale di Brigata Nicola CONFORTI, Comandante della Legione, il Generale di Corpo d’Armata Aldo IACOBELLI ha presieduto una solenne cerimonia durante la quale sono state conferite sei Medaglie Mauriziane al Merito di dieci lustri di carriera militare, simbolo di una vita interamente dedicata al servizio dello Stato.

L’onorificenza, istituita nel 1839 da Re Carlo Alberto e oggi conferita dal Presidente della Repubblica, rappresenta il più alto riconoscimento alla carriera militare. Essa premia non solo la longevità del servizio cinquant’anni di attività lodevolmente prestata ma soprattutto la meritevolezza e l’esemplarità del percorso professionale. Ogni medaglia, personalizzata con il nome dell’insignito, è testimonianza tangibile di dedizione, disciplina e spirito di sacrificio.

Alla cerimonia hanno preso parte il Delegato del “Nastro Verde” per le Regioni Marche e Umbria, Gen. B. (ris.) Giuseppe PASCULLI, l’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Gen. B. Tito Baldo HONORATI, i Comandanti Provinciali, una rappresentanza di militari in servizio e in congedo della Legione “Marche”, membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri e i familiari dei decorati, la cui presenza ha reso ancor più sentito e partecipato il momento celebrativo. Sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento sei Sottufficiali, in servizio e in congedo, operanti nelle cinque province marchigiane.

Nel suo intervento, il Generale IACOBELLI, dopo aver illustrato l’importanza e l’alto significato simbolico dell’onorificenza consegnata ai militari, ha espresso profonda stima e sincera gratitudine verso tutti i Carabinieri della Legione “Marche”, evidenziando il valore elevato del loro quotidiano servizio alla comunità. Ha incoraggiato i militari a proseguire con rinnovato entusiasmo, saldo senso del dovere e rigorosa professionalità, assicurando risposte pronte, umane e adeguate alle sempre più articolate esigenze della società contemporanea.

A seguire l’alto Ufficiale, come tangibile segno di vicinanza ai carabinieri quotidianamente impegnati in servizio sul territorio, si è recato in visita alla Comando Stazione di Grottammare e al Comando Compagnia di San Benedetto del Tronto.

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