Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA

In fiamme nel pomeriggio un container contenente rifiuti speciali

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 20, 2026

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17.30 circa con due autobotti per un incendio che ha interessato un container contenente rifiuti speciali.
La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto allo spegnimento dell’incendio ed alla successiva bonifica dell’area interessata.
Non si registrano persone coinvolte. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Macerata.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MARCHE

Unidata porta la banda ultralarga nelle sedi comunali delle aree del sisma nelle Marche

Lug 21, 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Visita del comandante interregionale Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli al comando Legione Carabinieri Marche

Lug 20, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO VIDEO

Perdita di Gpl da un serbatoio interrato / VIDEO

Lug 20, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CRONACA IN PRIMO PIANO MARCHE

Unidata porta la banda ultralarga nelle sedi comunali delle aree del sisma nelle Marche

21 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Visita del comandante interregionale Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli al comando Legione Carabinieri Marche

20 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA

In fiamme nel pomeriggio un container contenente rifiuti speciali

20 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO VIDEO

Perdita di Gpl da un serbatoio interrato / VIDEO

20 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.