In fiamme nel pomeriggio un container contenente rifiuti speciali

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17.30 circa con due autobotti per un incendio che ha interessato un container contenente rifiuti speciali.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto allo spegnimento dell’incendio ed alla successiva bonifica dell’area interessata.

Non si registrano persone coinvolte. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Macerata.

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