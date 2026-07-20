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CRONACA FILOTTRANO IN PRIMO PIANO

Il conducente di un furgone perde la vita nella notte

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Lug 20, 2026

FILOTTRANO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in via Storaco, nei pressi dell’incrocio con la Strada provinciale 8, per un incidente stradale con un furgone coinvolto.
La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto all’estrazione della persona ed a mettere in sicurezza il veicolo e l’area dell’intervento, collaborando con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso.

Per il conducente, unico occupante del mezzo, è stato dichiarato il decesso.

 

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