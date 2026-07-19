Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Un cane resta bloccato nella condotta per le acque piovane, recuperato dai Vigili del fuoco

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 19, 2026

ISOLA DEL PIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata ad Isola del Piano per il recupero di un cane di taglia media rimasto bloccato all’interno di una condotta per le acque piovane.

La squadra dei Vigili del fuoco di Fano ha raggiunto e recuperato animale, riconsegnandolo successivamente al proprietario in buone condizioni.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Finisce con l’auto in una scarpata, soccorso e portato all’Ospedale di Torrette

Lug 19, 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MAROTTA

Grande successo a  Marotta per la rassegna “Come un libro all’aperto”

Lug 18, 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Brillante operazione dei Carabinieri: recuperato ad Ancona un autocarro provento di rapina a mano armata, era pronto per l’espatrio in Albania

Lug 18, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Un cane resta bloccato nella condotta per le acque piovane, recuperato dai Vigili del fuoco

19 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Finisce con l’auto in una scarpata, soccorso e portato all’Ospedale di Torrette

19 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MAROTTA

Grande successo a  Marotta per la rassegna “Come un libro all’aperto”

18 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Brillante operazione dei Carabinieri: recuperato ad Ancona un autocarro provento di rapina a mano armata, era pronto per l’espatrio in Albania

18 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.