Soccorsi ad Ancona cinque canoisti in difficoltà

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nelle acque antistanti la spiaggia dei gabbiani per soccorrere cinque canoisti a bordo di due canoe che si trovavano in difficoltà.

Sul posto sono intervenuti il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco di Ancona che ha raggiunto i canoisti, li ha assistiti e condotti in sicurezza fino alla spiaggia di Portonovo.

Sul posto presenti anche la Polizia di Stato con le moto d’acqua.

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