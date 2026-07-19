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ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Soccorsi ad Ancona cinque canoisti in difficoltà

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Lug 19, 2026

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nelle acque antistanti la spiaggia dei gabbiani per soccorrere cinque canoisti a bordo di due canoe che si trovavano in difficoltà.
Sul posto sono intervenuti il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco di Ancona che ha raggiunto i canoisti, li ha assistiti e condotti in sicurezza fino alla spiaggia di Portonovo.
Sul posto presenti anche la Polizia di Stato con le moto d’acqua.

 

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