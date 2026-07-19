Intervento tempestivo dei Carabinieri di Jesi per sventare i pericoli della guida in stato di ebbrezza, una persona denunciata

JESI – Continua l’incessante e prezioso lavoro di controllo del territorio e di prevenzione stradale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi.

L’attenta vigilanza dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile ha permesso di intervenire con prontezza a seguito di un sinistro stradale avvenuto in orario notturno, in una delle strade del centro cittadino.

I Carabinieri sono tempestivamente giunti sul posto per i rilievi di un incidente, che ha fortunatamente registrato solo un ferito lieve, provocato da un giovane ventunenne neopatentato del luogo. A seguito degli accertamenti condotti sul campo dagli operatori dell’Arma, è emerso che il conducente si trovava in un grave stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di bevande alcoliche.

I test effettuati dai militari hanno infatti rivelato un tasso alcolemico pari a 1,38 g/l, un valore estremamente pericoloso e incompatibile con la guida. La patente di guida è stata immediatamente ritirata. Il giovane è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcol, con le aggravanti di aver provocato un sinistro stradale e di aver commesso la violazione in orario notturno. Questa operazione evidenzia ancora una volta l’impegno fondamentale, la professionalità e la dedizione dei Carabinieri nel garantire l’incolumità dei cittadini. La loro presenza costante sulle strade, specialmente durante le ore notturne, rappresenta un argine essenziale contro comportamenti irresponsabili, prevenendo tragedie e assicurando il rispetto delle regole della circolazione.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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