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CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

I Carabinieri di Falconara eseguono un provvedimento di carcerazione per violazione della detenzione domiciliare

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 19, 2026

FALCONARA MARITTIMA – I militari della locale Tenenza Carabinieri hanno eseguito un decreto di sospensione cautelare della misura alternativa della detenzione domiciliare, ripristinando la carcerazione per un uomo di 45 anni.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Ancona. La persona arrestata è originaria di altra regione ma da tempo residente a Falconara Marittima. L’aggravamento della misura e il conseguente ripristino della carcerazione scaturiscono dalle violazioni delle prescrizioni a cui l’arrestato era sottoposto, le quali sono state puntualmente accertate a suo tempo dai militari della Tenenza di Falconara e comunicate all’Autorità Giudiziaria. L’uomo, infatti, il mese scorso si è reso responsabile del reato di evasione.

Il 45enne che stava scontando una pena poiché responsabile di incidente stradale durante la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è stato dunque tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto dove sconterà la sua pena residua.

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