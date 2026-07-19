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Finisce con l’auto in una scarpata, soccorso e portato all’Ospedale di Torrette

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Lug 19, 2026

RIPATRANSONE – Intorno alle 23,30 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in località San Savino per un’auto ribaltata su un fianco in una scarpata e bloccata da alcune piante.

Dopo aver verificato che la macchina non avrebbe potuto scivolare più in basso si procedeva alla liberazione del conducente, consegnato al personale sanitario che, valutate le sue condizioni, ne disponeva il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale.

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