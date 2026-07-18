Sventata dai Carabinieri una violenta rissa a bordo di un treno regionale e ripristinata la circolazione ferroviaria

ANCONA – Intorno alle ore 21:00, i militari della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona hanno portato a termine un rapido e risolutivo intervento volto a tutelare la sicurezza dei cittadini e a ripristinare l’ordine pubblico.

L’azione tempestiva dell’Arma si è resa necessaria a seguito di una violenta rissa divampata a bordo del treno regionale 23789, in viaggio sulla tratta Ancona – San Benedetto del Tronto.

La gravità dei disordini aveva infatti costretto il personale ferroviario a interrompere la normale corsa del convoglio, fermandolo d’urgenza presso la stazione di “Ancona – Passo Varano” per attendere l’arrivo dei militari. Grazie alla loro immediata risposta, i Carabinieri sono riusciti a bloccare i facinorosi prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Sul posto sono stati identificati i responsabili: tre cittadini di origine peruviana di 20, 23 e 26 anni, residenti ad Ancona e già noti alle Forze dell’Ordine.

I tre individui, che avevano innescato lo scontro fisico all’interno del treno, sono stati prontamente bloccati e deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di rissa e interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Il provvidenziale e professionale lavoro dei militari della Compagnia di Ancona non solo ha garantito l’incolumità dei passeggeri e del personale di bordo, ma ha soprattutto consentito il rapido ripristino della regolare circolazione ferroviaria, riducendo al minimo i disagi per i viaggiatori e per l’intera rete di trasporto.

L’episodio conferma ancora una volta il costante impegno e la fondamentale opera di presidio del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri, pronti a intervenire in ogni contesto per garantire la legalità e la sicurezza della collettività. Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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