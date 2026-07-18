Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Sventata dai Carabinieri una violenta rissa a bordo di un treno regionale e ripristinata la circolazione ferroviaria

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 18, 2026

ANCONA – Intorno alle ore 21:00, i militari della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona hanno portato a termine un rapido e risolutivo intervento volto a tutelare la sicurezza dei cittadini e a ripristinare l’ordine pubblico.

L’azione tempestiva dell’Arma si è resa necessaria a seguito di una violenta rissa divampata a bordo del treno regionale 23789, in viaggio sulla tratta Ancona – San Benedetto del Tronto.

La gravità dei disordini aveva infatti costretto il personale ferroviario a interrompere la normale corsa del convoglio, fermandolo d’urgenza presso la stazione di “Ancona – Passo Varano” per attendere l’arrivo dei militari. Grazie alla loro immediata risposta, i Carabinieri sono riusciti a bloccare i facinorosi prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Sul posto sono stati identificati i responsabili: tre cittadini di origine peruviana di 20, 23 e 26 anni, residenti ad Ancona e già noti alle Forze dell’Ordine.

I tre individui, che avevano innescato lo scontro fisico all’interno del treno, sono stati prontamente bloccati e deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di rissa e interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Il provvidenziale e professionale lavoro dei militari della Compagnia di Ancona non solo ha garantito l’incolumità dei passeggeri e del personale di bordo, ma ha soprattutto consentito il rapido ripristino della regolare circolazione ferroviaria, riducendo al minimo i disagi per i viaggiatori e per l’intera rete di trasporto.

L’episodio conferma ancora una volta il costante impegno e la fondamentale opera di presidio del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri, pronti a intervenire in ogni contesto per garantire la legalità e la sicurezza della collettività. Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

EVENTI IN PRIMO PIANO MAROTTA

Grande successo a  Marotta per la rassegna “Come un libro all’aperto”

Lug 18, 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Brillante operazione dei Carabinieri: recuperato ad Ancona un autocarro provento di rapina a mano armata, era pronto per l’espatrio in Albania

Lug 18, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

I Carabinieri della Compagnia di Osimo in prima linea contro le truffe agli anziani

Lug 18, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

EVENTI IN PRIMO PIANO MAROTTA

Grande successo a  Marotta per la rassegna “Come un libro all’aperto”

18 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Brillante operazione dei Carabinieri: recuperato ad Ancona un autocarro provento di rapina a mano armata, era pronto per l’espatrio in Albania

18 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

I Carabinieri della Compagnia di Osimo in prima linea contro le truffe agli anziani

18 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Sventata dai Carabinieri una violenta rissa a bordo di un treno regionale e ripristinata la circolazione ferroviaria

18 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.