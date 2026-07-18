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EVENTI IN PRIMO PIANO MAROTTA

Grande successo a  Marotta per la rassegna “Come un libro all’aperto”

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 18, 2026

MAROTTA – La qualità degli ospiti, la bellezza dei luoghi, l’entusiasmo del pubblico: ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica la quinta edizione della rassegna letteraria “Come un Libro all’Aperto”, organizzata dal Comune di Mondolfo con il patrocinio della Regione Marche. Una manifestazione diffusa nel territorio e nel tempo che ha permesso di incontrare autori di grande rilievo nazionale e internazionale per dialogare a tu per tu con loro.

Da metà giugno, nelle location più suggestive di Mondolfo e Marotta, si sono susseguiti nomi di grande prestigio, come il presidente onorario della rassegna Marino Bartoletti, che ha omaggiato Lucio Dalla in una serata dalle grandi emozioni, Roberto Mercadini, a cui è stato consegnato il premio “Come un libro all’aperto” 2026, Lucia Tancredi, Lucio Presta, Paola Perego, Luca Pagliari, Stefano Meloccaro, Daniele Mencarelli, Enrico Galiano, Giulia Baldelli.

Nella splendida cornice della chiesa di Sant’Agostino, stracolma, il sipario è calato con un ospite d’eccezione, Federico Rampini, giornalista, scrittore e tra i più autorevoli analisti italiani degli scenari internazionali. Con il suo ultimo libro “Pane e cannoni” ha guidato il numerosissimo e attento pubblico in una lucida riflessione sulle grandi sfide del mondo contemporaneo.

Molto soddisfatta della riuscita della rassegna la sindaca Alice Andreoni: “La serata che ha visto ospite Rampini – è stata speciale, la conferma di quanto la cultura e la lettura siano strumenti preziosi di dialogo, di condivisione e di crescita personale e collettiva. E’ stato un mese intenso, ricco di incontri interessanti, riflessioni ed emozioni. “Come un libro all’aperto” continua a crescere, richiamando tanto pubblico da tutta la regione Marche e non solo. Siamo molto soddisfatti. Un sentito grazie a Even Mattioli, all’Ufficio Cultura, a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della rassegna e alle persone che, con la loro presenza, hanno reso speciale anche questa quinta edizione. Ci vediamo il prossimo anno, con nuove storie da ascoltare e nuove pagine da condividere”.

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