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ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Brillante operazione dei Carabinieri: recuperato ad Ancona un autocarro provento di rapina a mano armata, era pronto per l’espatrio in Albania

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 18, 2026

ANCONA – Straordinario risultato investigativo messo a segno dai militari della Stazione Carabinieri di Ancona-Centro che, nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16:00, hanno sventato un tentativo di riciclaggio internazionale recuperando un mezzo pesante di grande valore commerciale, provento di una violenta rapina.

I Carabinieri di Ancona, avvalendosi anche della fattiva collaborazione dei militari del Gruppo Guardia di Finanza di Ancona, sono riusciti a intercettare il mezzo pesante all’interno dell’area portuale.

Il mezzo, un autocarro attrezzato marca “Volvo” modello “FMX” di proprietà di un’azienda con sede a San Ferdinando di Puglia (BAT), era stato sottratto intorno alle 4.30 del mattino, lo scorso 25 giugno lungo la S.S. 16 Adriatica in agro di San Ferdinando di Puglia. In quell’occasione, un pericoloso commando composto da quattro malviventi armati di kalashnicov, col volto coperto, molto verosimilmente provenienti dalla vicina Cerignola (FG), a bordo di una potente berlina avevano occupato la carreggiata bloccando così la marcia del mezzo pesante e, armi in pugno, avevano costretto l’autista a scendere per prendere il controllo del camion.

Da allora si erano perso le tracce del mezzo pesante. L’eccezionale fiuto investigativo dei Carabinieri ha permesso di rintracciare l’autocarro già stivato nel garage della motonave “AF Claudia”, pochissimo prima che l’imbarcazione salpasse dal porto di Ancona con destinazione Durazzo (Albania). Per eludere i controlli frontalieri ed esportare il veicolo all’estero, i criminali (al momento ignoti) gli avevano rimosso le targhe e ne avevano già alterato i segni distintivi. L’immediato sequestro ha impedito che i criminali portassero a termine i loro piani illeciti. Il veicolo è stato ora affidato a una depositeria autorizzata, dove sarà sottoposto ad approfonditi accertamenti tecnici a cura della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona.

Sono in corso le indagini, congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza di Ancona, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria per identificare chi ha materialmente imbarcato il mezzo, stringendo il cerchio attorno ai responsabili della rapina e del successivo tentativo di riciclaggio.

Ancora una volta, il lavoro capillare e la dedizione dei Carabinieri si confermano un baluardo imprescindibile per la tutela della legalità e la sicurezza dei cittadini e delle imprese.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

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