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CULTURA IN PRIMO PIANO MAROTTA

La pittrice Eleonora Colomboni e lo scultore Riccardo Bedini insieme col percorso espositivo “G.R.I.T. Great Raw Interior Torment”

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 17, 2026

MAROTTA – Due artisti marottesi, quasi autodidatti, ma di grande talento, la pittrice Eleonora Colomboni e lo scultore Riccardo Bedini, sono in  procinto di dar vita a una percorso espositivo congiunto di notevole suggestione, che vivrà la prima tappa al foro Annonario di Senigallia a partire da domenica sera.

Titolo della mostra: ‘G.R.I.T. Great Raw Interior Torment’ (‘Grande e crudo tormento interiore’). Questa primo appuntamento, che verrà inaugurato alle 18, sarà fruibile tutti i giorni dal 19 al 27 luglio dalle 18 alle 23. A breve saranno rese note le ulteriori tappe.

In esposizione 30 opere pittoriche e altrettante scultoree, a tracciare una strada artistica che ha come elemento fondante la donna. In particolare, donne molto magre, di una magrezza data dall’anima, come ad essere corrose dalla vita, raffigurate su tela dalla Colomboni, le quali, nonostante tutto, mantengono però la voglia di farcela. Che hanno forza, resa evidente dai colori accesi dei loro abiti e dalla postura sempre fiera. Donne piegate, segnate, ma mai sconfitte.

E gli stessi elementi vengono riprodotti in maniera estremamente eloquente dalle sculture di Riccardo Bedini, ex imprenditore, con la passione da sempre per l’arte, il quale dopo l’ammissione e la partecipazione alla decima Biennale d’Arte Internazionale di Monte Carlo nel 2023 (dove ottenne successo con l’opera ‘Il mare che non sfama’ ispirata all’inquinamento marino), ha proseguito un percorso di crescita che lo ha condotto sempre più vicino agli ambienti artistici che contano. Un percorso che ora Bedini ha deciso di compiere insieme alla pittrice Eleonora Colomboni, con le reciproche opere che danno vita a un risultato di rara suggestione.

 

 

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