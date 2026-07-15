Rapina in uno stabilimento balneare ad Ancona: intervento immediato e risolutivo dei Carabinieri

Un arresto, un’espulsione e refurtiva interamente recuperata

ANCONA – L’incessante attività di presidio del territorio e la prontezza operativa dei Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno permesso di sventare le conseguenze di una rapina avvenuta in pieno giorno, garantendo la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali del litorale.

I fatti risalgono alle ore 11:00 circa, quando presso uno stabilimento balneare situato in via Flaminia, un malvivente ha sottratto la somma in contanti di 100 euro dalla cassa. Pur di assicurarsi la fuga con il bottino, l’uomo ha strattonato violentemente una dipendente di 49 anni, scappando poi inseguito da alcuni bagnanti.

La risposta dell’Arma è stata tanto rapida quanto efficace. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona si sono immediatamente attivati, riuscendo a rintracciare e bloccare il fuggiasco a breve distanza dal luogo dell’evento. L’efficienza dei Carabinieri ha consentito di trarre in arresto l’uomo, 52enne, georgiano già noto alle Forze dell’Ordine.

A coronamento del tempestivo intervento, i militari hanno recuperato l’intera refurtiva, che è stata prontamente restituita alla legittima proprietaria. I Carabinieri hanno esteso il controllo alle persone trovate in sua compagnia al momento del fermo. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che, sebbene i due accompagnatori fossero estranei ai fatti criminosi, uno di loro, un cittadino georgiano 47enne era irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti penali e di polizia e pertanto i militari hanno immediatamente attivato le procedure per l’allontanamento dal Paese, predisponendo l’accompagnamento del soggetto presso il C.P.R. di Roma “Ponte Galeria” per la successiva espulsione.

Questa rapida operazione testimonia l’elevato livello di attenzione e il costante impegno che i Carabinieri dedicano quotidianamente alla tutela della legalità, offrendo una risposta rassicurante e immediata alle richieste di sicurezza della cittadinanza. Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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