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CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Cade in bici ubriaco ed inveisce contro soccorritori e Carabinieri

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 15, 2026

Denunciato un 40enne trovato in possesso di un coltello

FALCONARA MARITTIMA – Nella notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona hanno condotto una delicata operazione di controllo del territorio, dimostrando ancora una volta l’importanza del loro presidio notturno.

L’intervento è culminato con la denuncia in stato di libertà di un 40enne residente in un comune limitrofo, già noto alle Forze dell’Ordine. I fatti si sono svolti intorno all’una di notte lungo via Flaminia.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è rovinato a terra autonomamente mentre viaggiava a bordo della propria bicicletta. All’arrivo dei soccorsi e della pattuglia dell’Arma, la situazione ha rischiato di degenerare. Il ciclista si è categoricamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici e ha improvvisamente assunto un atteggiamento fortemente aggressivo.

L’uomo ha iniziato a inveire contro il personale sanitario intervenuto per prestargli cure e contro gli stessi militari, opponendo una viva e decisa resistenza. In questo frangente i Carabinieri intervenuti sono riusciti a contenere l’aggressività del soggetto riportando la situazione alla calma. Una volta messo in sicurezza l’individuo, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale.

Ciò ha permesso di rinvenire e sequestrare un coltello pieghevole della lunghezza di ben 16 centimetri che l’uomo portava con sé senza alcuna giustificazione. Il 40enne è stato pertanto deferito alla competente Autorità Giudiziaria per una pluralità di reati: resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’episodio di Falconara Marittima evidenzia il fondamentale e delicato lavoro svolto quotidianamente dai Carabinieri, chiamati a operare in contesti imprevedibili per garantire l’incolumità dei cittadini e la sicurezza degli operatori del soccorso pubblico. Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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