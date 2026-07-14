Sicurezza e controllo del territorio: sequestrate armi bianche e attrezzi da scasso, i Carabinieri denunciano due persone

ANCONA – Prosegue senza sosta l’impegno quotidiano dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, mirato a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire i reati attraverso un attento e capillare presidio delle strade e su tutto il territorio di competenza. Nelle ultime ore, la costante attività di monitoraggio ha permesso ai militari dell’Arma di portare a termine due importanti operazioni nei comuni di Osimo e Falconara Marittima, rimuovendo dalla circolazione armi e strumenti potenzialmente pericolosi.

Controlli notturni a Osimo: sequestrato un coltello a serramanico con meccanismo a scatto. L’attenzione dei Carabinieri non cala neanche durante le ore notturne. Intorno all’una di notte, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno fermato e controllato un’autovettura che transitava in una delle strade del centro storico.

Il conducente, un 20enne incensurato residente in un comune limitrofo, è stato sottoposto a controllo ed un’accurata perquisizione. L’operazione ha permesso di rinvenire e sequestrare un coltello a serramanico con meccanismo a scatto dotato di una lama di 9,5 cm. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Intervento a Falconara Marittima: intercettati coltelli e un grimaldello. Anche a Falconara Marittima i controlli sono stati proficui: il personale della locale Tenenza ha, infatti, denunciato in stato di libertà un 62enne, residente fuori regione.

Durante un mirato controllo alla circolazione stradale l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un arsenale illecito occultato all’interno di una borsa custodita nel proprio veicolo: un coltello a serramanico, un coltello modello “finger knife” e un grimaldello. I coltelli e il grimaldello sono stati sequestrati e l’uomo è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere in luogo pubblico. Questi risultati operativi confermano l’efficacia del dispositivo di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri per la prevenzione e la repressione dei reati. Il pattugliamento costante delle arterie stradali rappresenta uno scudo fondamentale per intercettare situazioni di rischio, assicurando alla giustizia chi viola le norme a tutela dell’incolumità pubblica. I controlli proseguiranno con la medesima intensità su tutte le strade della Provincia.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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