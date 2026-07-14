Il nuovo romanzo dell’anconetano Fabio Aviano immagina un futuro in cui malattie, fame e vecchiaia sono state sconfitte

Ma il prezzo da pagare è la perdita delle emozioni

ANCONA – Che cosa rimane dell’essere umano quando vengono eliminate la sofferenza, la paura e perfino i ricordi che ci hanno costruiti?

È da questa domanda che nasce Brain Wave, il nuovo romanzo di Fabio Aviano, pubblicato da BookTribu. Un thriller distopico che unisce suspense, riflessione etica e tensione psicologica, conducendo il lettore in un futuro inquietantemente plausibile, dove il confine tra progresso scientifico e disumanizzazione diventa sempre più sottile.

Nel mondo immaginato da Aviano, una rivoluzionaria terapia promette ciò che l’umanità ha inseguito per secoli: eliminare fame, malattie e invecchiamento. Per verificare l’efficacia del progetto, venti giovani vengono selezionati come cavie del programma Brain Wave. Ben presto, però, emerge la vera natura dell’esperimento: in cambio della salute perfetta occorre rinunciare alle emozioni e a una parte della propria memoria. È un sacrificio che mette in discussione l’identità stessa dell’uomo e costringe ogni protagonista a interrogarsi su cosa renda davvero degna di essere vissuta una vita.

Con un ritmo da thriller e una costruzione narrativa ricca di misteri, lutti e colpi di scena, Brain Wave affronta temi di stringente attualità: il rapporto tra tecnologia ed etica, la manipolazione dell’individuo, il valore del libero arbitrio e il rischio di affidare il futuro dell’umanità a una scienza priva di limiti morali.

Più che una semplice storia di fantascienza, il romanzo diventa una riflessione sul presente. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale, le neuroscienze e il miglioramento umano occupano sempre più spazio nel dibattito pubblico, Aviano costruisce una narrazione capace di intrattenere senza rinunciare a porre domande profonde.

Brain Wave si rivolge agli appassionati di thriller, distopie e narrativa speculativa, ma anche a chi ama romanzi capaci di stimolare una riflessione sul nostro tempo, lasciando il lettore con una domanda destinata a rimanere aperta anche dopo l’ultima pagina: se potessimo cancellare il dolore, saremmo ancora davvero noi stessi?

Scheda del libro

Titolo: Brain Wave

Autore: Fabio Aviano

Editore: BookTribu

Pagine: 176

Disponibilità: dal 10 luglio 2026 in libreria e negli store online.

Fabio Aviano è nato ad Ancona nel 1976 e risiede attualmente a Recanati, dove coniuga la gestione di un B&B con le sue storiche passioni per la pittura e la lettura. Dopo il debutto editoriale avvenuto nel 2007 con il volume autobiografico Tra gola e cuore, dedicato al delicato tema dell’ anoressia, torna alla scrittura misurandosi per la prima volta con il genere del romanzo distopico.

Per richieste di interviste, approfondimenti, presentazioni o materiale stampa, Fabio Aviano è disponibile a incontrare giornalisti, blogger, creator e operatori culturali. Per contattare l’autore è possibile scrivere alla redazione di BookTribu all’indirizzo redazione@booktribu.com, indicando la testata o il progetto editoriale di riferimento.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati