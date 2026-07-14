Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

ANCONA CULTURA IN PRIMO PIANO

Il nuovo romanzo dell’anconetano Fabio Aviano immagina un futuro in cui malattie, fame e vecchiaia sono state sconfitte

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 14, 2026

Ma il prezzo da pagare è la perdita delle emozioni

ANCONA – Che cosa rimane dell’essere umano quando vengono eliminate la sofferenza, la paura e perfino i ricordi che ci hanno costruiti?

È da questa domanda che nasce Brain Wave, il nuovo romanzo di Fabio Aviano, pubblicato da BookTribu. Un thriller distopico che unisce suspense, riflessione etica e tensione psicologica, conducendo il lettore in un futuro inquietantemente plausibile, dove il confine tra progresso scientifico e disumanizzazione diventa sempre più sottile.

Nel mondo immaginato da Aviano, una rivoluzionaria terapia promette ciò che l’umanità ha inseguito per secoli: eliminare fame, malattie e invecchiamento. Per verificare l’efficacia del progetto, venti giovani vengono selezionati come cavie del programma Brain Wave. Ben presto, però, emerge la vera natura dell’esperimento: in cambio della salute perfetta occorre rinunciare alle emozioni e a una parte della propria memoria. È un sacrificio che mette in discussione l’identità stessa dell’uomo e costringe ogni protagonista a interrogarsi su cosa renda davvero degna di essere vissuta una vita.

Con un ritmo da thriller e una costruzione narrativa ricca di misteri, lutti e colpi di scena, Brain Wave affronta temi di stringente attualità: il rapporto tra tecnologia ed etica, la manipolazione dell’individuo, il valore del libero arbitrio e il rischio di affidare il futuro dell’umanità a una scienza priva di limiti morali.

Più che una semplice storia di fantascienza, il romanzo diventa una riflessione sul presente. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale, le neuroscienze e il miglioramento umano occupano sempre più spazio nel dibattito pubblico, Aviano costruisce una narrazione capace di intrattenere senza rinunciare a porre domande profonde.

Brain Wave si rivolge agli appassionati di thriller, distopie e narrativa speculativa, ma anche a chi ama romanzi capaci di stimolare una riflessione sul nostro tempo, lasciando il lettore con una domanda destinata a rimanere aperta anche dopo l’ultima pagina: se potessimo cancellare il dolore, saremmo ancora davvero noi stessi?

Scheda del libro

Titolo: Brain Wave
Autore: Fabio Aviano
Editore: BookTribu
Pagine: 176
Disponibilità: dal 10 luglio 2026 in libreria e negli store online.

Fabio Aviano è nato ad Ancona nel 1976 e risiede attualmente a Recanati, dove coniuga la gestione di un B&B con le sue storiche passioni per la pittura e la lettura. Dopo il debutto editoriale avvenuto nel 2007 con il volume autobiografico Tra gola e cuore, dedicato al delicato tema dell’ anoressia, torna alla scrittura misurandosi per la prima volta con il genere del romanzo distopico.

Per richieste di interviste, approfondimenti, presentazioni o materiale stampa, Fabio Aviano è disponibile a incontrare giornalisti, blogger, creator e operatori culturali. Per contattare l’autore è possibile scrivere alla redazione di BookTribu all’indirizzo redazione@booktribu.com, indicando la testata o il progetto editoriale di riferimento.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Sicurezza e controllo del territorio: sequestrate armi bianche e attrezzi da scasso, i Carabinieri denunciano due persone

Lug 14, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

Furto su auto in sosta, a Osimo i Carabinieri risolvono il caso in sole 48 ore

Lug 14, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

I Carabinieri smascherano il “falso maresciallo”

Lug 14, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

ANCONA CULTURA IN PRIMO PIANO

Il nuovo romanzo dell’anconetano Fabio Aviano immagina un futuro in cui malattie, fame e vecchiaia sono state sconfitte

14 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Sicurezza e controllo del territorio: sequestrate armi bianche e attrezzi da scasso, i Carabinieri denunciano due persone

14 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

Furto su auto in sosta, a Osimo i Carabinieri risolvono il caso in sole 48 ore

14 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

I Carabinieri smascherano il “falso maresciallo”

14 Luglio 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.