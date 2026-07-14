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I Carabinieri smascherano il “falso maresciallo”

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Lug 14, 2026

Denunciato l’autore di una truffa da quasi 10mila euro ai danni di una pensionata

OSIMO – L’Arma dei Carabinieri conferma il suo massimo e costante impegno nella tutela delle fasce più deboli della popolazione, contrastando con fermezza e rapidità il vile fenomeno delle truffe.

I militari della Stazione Carabinieri di Osimo, a conclusione di una meticolosa attività investigativa condotta congiuntamente al Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno deferito in stato di libertà un uomo ritenuto responsabile del reato di truffa. I fatti risalgono allo scorso 19 maggio, quando una pensionata osimana 72enne, è rimasta vittima di un inganno architettato con spietata lucidità.

La donna era stata contattata telefonicamente da un individuo che, qualificandosi fraudolentemente come “Maresciallo della Stazione di Ancona Brecce Bianche”, l’aveva falsamente allarmata in merito a dei presunti movimenti sospetti sul suo conto corrente. Sfruttando la fiducia che i cittadini ripongono nella divisa e inducendo la vittima nel panico, il truffatore l’ha convinta a “mettere al sicuro” i propri risparmi, facendole eseguire un bonifico istantaneo di ben 9.900 euro su un IBAN da lui indicato.

Non appena compreso di essere stata raggirata, l’anziana donna si è rivolta immediatamente ai veri Carabinieri della Stazione di Osimo, denunciando l’accaduto. La macchina investigativa dell’Arma si è messa subito in moto: grazie alle accurate indagini, i Carabinieri sono riusciti a chiudere il cerchio e a dare un volto all’impostore: si tratta di un 25enne, residente fuori regione, già gravato da precedenti di polizia. I solidi elementi di reità raccolti dai militari hanno permesso di denunciare l’uomo a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Questo brillante risultato operativo sottolinea ancora una volta l’efficacia dell’Arma dei Carabinieri nel perseguire reati particolarmente odiosi che colpiscono i cittadini più vulnerabili. L’Arma rinnova l’invito alla cittadinanza a prestare la massima attenzione: nessun Carabiniere o appartenente alle Forze dell’Ordine richiederà mai, telefonicamente o di persona, di effettuare bonifici, consegnare denaro contante o gioielli. Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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