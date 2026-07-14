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CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

Furto su auto in sosta, a Osimo i Carabinieri risolvono il caso in sole 48 ore

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 14, 2026

OSIMO – Prosegue con successo l’impegno quotidiano dei Carabinieri della Compagnia di Osimo nel presidio del territorio e nel contrasto ai reati contro il patrimonio.

Grazie a un’efficace e tempestiva attività investigativa, i militari della locale Stazione hanno identificato e denunciato l’autrice di un furto su un’autovettura in tempi record, dimostrando grande capacità operativa.

L’episodio criminoso si è verificato nella notte tra il 9 e il 10 luglio scorso. Approfittando dell’oscurità, ignoti si sono introdotti nel cortile di un’abitazione privata forzando il finestrino di un’utilitaria ivi parcheggiata, riuscendo ad asportare la somma di 100 euro in contanti. A denunciare l’accaduto la proprietaria del veicolo, una 50enne residente a Osimo.

I Carabinieri si sono messi immediatamente all’opera: la profonda conoscenza del territorio ha permesso ai militari di raccogliere, in soli due giorni, chiari e inequivocabili elementi di reità. Le indagini si sono concluse con successo portando alla denuncia a piede libero per furto aggravato di una 57enne di origini straniere, residente ad Osimo e già nota alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia specifici.

La rapidissima risoluzione di questo caso, avvenuta a sole 48 ore dalla denuncia è un risultato concreto che conferma ancora una volta l’Arma quale presidio imprescindibile per la tutela e la rassicurazione sociale della comunità osimana.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

 

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