Capanno agricolo in fiamme, un ferito portato in ospedale

MONTEMAGGIORE AL METAURO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 5:30 a Montemaggiore al Metauro per l’incendio di un capanno agricolo adiacente ad un’abitazione.

Sul posto hanno operato la squadra del distaccamento di Fano con due autobotti, supportata da personale e mezzi del Comando di Pesaro.

Una persona è stata evacuata dall’abitazione e affidata al personale sanitario del 118, che l’ha trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio ed alla messa in sicurezza dell’area.

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