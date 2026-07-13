“Come un libro all’aperto”, a Marotta Federico Rampini presenta “Pane e cannoni”

MAROTTA – Gran finale per la rassegna letteraria “Come un libro all’aperto”, promossa dal Comune di Mondolfo con il patrocinio della Regione Marche.

La quinta edizione si concluderà mercoledì 15 luglio con un ospite di grande prestigio: Federico Rampini. Alle 21.15 a Marotta, in piazza dell’Unificazione, presenterà “Pane e cannoni” (Strade Blu – Mondadori).

Giornalista, scrittore e tra i più autorevoli analisti italiani degli scenari internazionali, sarà ospite della rassegna per un appuntamento straordinario dedicato alle grandi trasformazioni del nostro tempo.

Per anni abbiamo creduto che la globalizzazione avrebbe reso il mondo più interconnesso e pacifico. Oggi assistiamo invece al ritorno della competizione tra potenze, delle guerre, delle tensioni commerciali e della corsa alle tecnologie strategiche. In “Pane e cannoni”, Rampini racconta il nuovo ordine mondiale che sta emergendo, dove economia, politica, tecnologia e sicurezza nazionale sono sempre più intrecciate.

Un’occasione unica per ascoltare dal vivo una delle voci più prestigiose del giornalismo internazionale e riflettere insieme sulle domande che stanno ridisegnando il XXI secolo.

L’ingresso è gratuito.

La rassegna ha ottenuto il patrocinio dalla Regione Marche e un contributo economico tramite il Bando Premi, Rassegne e Festival, confermandosi progetto culturale di interesse locale e regionale.

Ulteriori informazioni: comune.modolfo.pu.it e pagine social Come un libro all’aperto.

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