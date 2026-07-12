Un vasto incendio ha interessato nel pomeriggio un campo di grano / VIDEO

STAFFOLO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16 in località Coste di Staffolo per un incendio che ha interessato un campo di grano.

La squadra di Jesi, intervenuta con APS, e mezzo 4×4, ha avviato le operazioni di spegnimento, supportata dalla squadra boschiva di Macerata, da una partenza di Ancona e dai volontari di Apiro.

A causa del vento, che ha cambiato direzione, le squadre sono state dislocate a protezione delle abitazioni presenti nell’area interessata dall’incendio.

È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del fuoco del Reparto Volo di Pescara per supportare le operazioni di spegnimento.

QUI SOTTO tre video:

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