Numerosi interventi dei Vigili del fuoco per i danni causati dal forte vento

ANCONA – Sono più di cento gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del fuoco a causa del forte vento che ha interessato la nostra regione. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente alberi e rami caduti sulle strade, nonché la messa in sicurezza di parti pericolanti.

A Fano diversi alberi sono caduti su auto in sosta nella zona di via Alighieri.

Questi gli interventi effettuati finora, suddivisi per provincia:

Pesaro Urbino: 38

Ancona: 46

Macerata: 37

Fermo: 29

Ascoli Piceno: 2

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