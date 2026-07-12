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CRONACA IN PRIMO PIANO MARCHE

Numerosi interventi dei Vigili del fuoco per i danni causati dal forte vento

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Lug 12, 2026

ANCONA – Sono più di cento gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del fuoco a causa del forte vento che ha interessato la nostra regione. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente alberi e rami caduti sulle strade, nonché la messa in sicurezza di parti pericolanti.
A Fano diversi alberi sono caduti su auto in sosta nella zona di via Alighieri.
Questi gli interventi effettuati finora, suddivisi per provincia:
Pesaro Urbino: 38
Ancona: 46
Macerata: 37
Fermo: 29
Ascoli Piceno: 2

 

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