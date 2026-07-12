Metti un martedì in via Falcinelli, a Montemarciano

MONTEMARCIANO – Martedì 14 luglio, dalle ore 18, in Via Falcinelli, a Montemarciano. Spettacolo di bolle, circo e fuoco. Un evento gratuito.
La seconda giornata dell’ottava edizione torna ad animare via Falcinelli con laboratori per bambini, giochi da tavola, musica popolare, bolle di sapone, circo, fuoco e concerto finale.
* Cresciamo | letture e creatività 3/6 anni
* Etra | creatività e manualità 6/10 anni
* Ass.ne A. C. Doyle | giochi da tavola
Terra Mater in concerto
Peace&Bubble di Gabriel Ottaviucci
Danza Fuoco e Romanticchierie con Creme Brulè
Il Viaggio di Kenitch – Filippo Paolasini presentazione del disco
L’organizzazione è di Asini Bardasci, con il patrocinio del Comune di Montemarciano.
Nell’occasione Filippo Paolasini presenterà il suo disco, poi a mezzanotte compirà 40 anni. Una grande occasione.
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