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EVENTI IN PRIMO PIANO MONTEMARCIANO

Metti un martedì in via Falcinelli, a Montemarciano

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 12, 2026

MONTEMARCIANO – Martedì 14 luglio, dalle ore 18, in Via Falcinelli, a Montemarciano. Spettacolo di bolle, circo e fuoco. Un evento gratuito.

La seconda giornata dell’ottava edizione torna ad animare via Falcinelli con laboratori per bambini, giochi da tavola, musica popolare, bolle di sapone, circo, fuoco e concerto finale.

* Cresciamo | letture e creatività 3/6 anni

* Etra | creatività e manualità 6/10 anni

* Ass.ne A. C. Doyle | giochi da tavola

Terra Mater in concerto

Peace&Bubble di Gabriel Ottaviucci

Danza Fuoco e Romanticchierie con Creme Brulè

Il Viaggio di Kenitch – Filippo Paolasini presentazione del disco

L’organizzazione è di Asini Bardasci, con il patrocinio del Comune di Montemarciano.

Nell’occasione Filippo Paolasini presenterà il suo disco, poi a mezzanotte compirà 40 anni. Una grande occasione.

 

 

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