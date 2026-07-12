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Alberto Alessandri è il 21esimo presidente della Provincia di Pesaro e Urbino

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Lug 12, 2026

PESARO – Scatta l’era di Alberto Alessandri in via Gramsci. Il sindaco di Cagli è il nuovo presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

A lui vanno 44748 voti ponderati mentre Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, si ferma a 34943 voti ponderati. Numeri ufficiosi (domani l’ufficialità) ma l’indicazione uscita dalle urne è chiara.

Hanno votato 510 amministratori su 652 aventi diritto. Affluenza al 78,22 per cento (a Pesaro alle urne in 258 su 302 aventi diritto: affluenza all’85,43 per cento; a Urbino hanno votato 252 su 350 aventi diritto: affluenza al 72 per cento; ndr).

Così il neo presidente della Provincia Alberto Alessandri: «Onorato e orgoglioso di questa carica: sarò vicino al personale per rendere la struttura più funzionale e vicina ai cittadini e ai sindaci. Lavoreremo insieme a loro nel territorio, faremo conoscere la Provincia a tutti i Comuni. Sarà un cambio culturale, perché faremo della Provincia un riferimento per tanti temi e per tutti i primi cittadini che altrimenti resterebbero soli. Affronteremo le problematiche più importanti con coscienza, attraverso percorsi condivisi e partecipati. Abbiamo fatto un percorso pulito e lavorato bene. Vengo dallo sport e so che stasera abbiamo chiuso una partita, ma da domani ci si mette subito al lavoro».

Poi le congratulazioni via telefono del presidente della Regione Francesco Acquaroli, i complimenti e le prime foto di rito in via Gramsci. Domani (lunedì 13 luglio) è prevista la proclamazione in mattinata.

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