A Sant’Angelo in Pontano premiata Liviana, la moglie di Miro Riga

SANT’ANGELO IN PONTANO – Ieri Sera sul palco di Sant’Angelo in Pontano, bellissima quanto inattesa sorpresa da parte del Presidente dell’unione Montana dei Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti, il quale a conclusione della magnifica serata del Premio Sibilla al quale hanno partecipato numerosi artisti, tutti di grande spessore popolare e professionale, nel momento dei saluti, ha sorpreso tutti chiamando sul palco la signora Liviana, moglie di Miro Riga, per omaggiarla di una meravigliosa collana, creata da una delle tante eccellenze del territorio.

Nella foto da sinistra si riconoscono, Franco Nero, Iva Zanicchi, Miro Riga, la moglie Liviana, con alla destra della foto la sindaca di Sant’Angelo in Pontano mentre viene premiata dal Presidente Giampiero Feliciotti, poi Beppe Convertini e Melissa Di Matteo.

Miro Riga ha gradito così tanto questo momento che si è anche emozionato

Un grazie a Giampiero Feliciotti sempre in continua eruzione cerebrale.

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