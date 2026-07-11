L’associazione marchigiana “Nessuno Indietro APS” a Tolosa: Silvia Porretta fra i sei esperti di politiche per le Imprese Culturali e Creative

TOLOSA (FRANCIA) – Dalle Marche alla Francia e ritorno per contribuire alla progettazione delle politiche pubbliche dedicate alle Industrie Culturali e Creative (ICC). Nessuno Indietro APS è stata protagonista della Peer Review organizzata dalla Policy Learning Platform di Interreg Europe, ospitata nei giorni scorsi da Toulouse Métropole, impegnata ad affrontare una delle più importanti sfide di sviluppo territoriale attualmente in corso in Francia.

A rappresentare l’associazione è stata Silvia Porretta, esperta di Industrie Culturali e Creative, policy researcher indipendente e presidente di Nessuno Indietro APS, selezionata insieme ad altri cinque esperti provenienti da Irlanda, Belgio, Germania, Austria e Ungheria per formulare raccomandazioni sulla governance e sul modello di sviluppo del progetto La Brique Créative, candidato al programma nazionale France 2030 – Pôles territoriaux d’Industries Culturelles et Créatives.

Il contributo di Silvia Porretta si è basato sull’esperienza professionale e di ricerca maturata negli ultimi anni sui modelli di governance delle Industrie Culturali e Creative, con particolare attenzione ai casi di Bologna e dell’Emilia-Romagna, territori che presentano significative analogie con Tolosa e la regione Occitania.

L’obiettivo di Tolosa è ambizioso: affiancare al settore aerospaziale, che caratterizza fortemente l’economia locale, un nuovo motore di sviluppo economico basato sulle Industrie Culturali e Creative, rafforzando un ecosistema capace di attrarre talenti, sostenere imprese innovative e generare occupazione qualificata.

France 2030 è il grande piano strategico del Governo francese da 54 miliardi di euro, dedicato all’innovazione, alla competitività e alla transizione ecologica del Paese. Tra le sue iniziative figura il bando Pôles territoriaux d’Industries Culturelles et Créatives, nato per sostenere la creazione di poli territoriali di eccellenza capaci di mettere in rete imprese, enti pubblici, università, associazioni e luoghi della cultura, favorendo innovazione, occupazione e sviluppo economico sostenibile.

Con il progetto La Brique Créative, Toulouse Métropole punta a realizzare un grande ecosistema collaborativo dedicato ai settori dell’audiovisivo, dei videogiochi, della musica e degli e-sport. Il progetto prevede un incubatore d’impresa, servizi condivisi, programmi di internazionalizzazione, spazi di lavoro comuni e un nuovo hub creativo nel centro della città, governato attraverso una Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), una particolare forma cooperativa prevista dall’ordinamento francese che consente a soggetti pubblici e privati di partecipare a una governance condivisa orientata all’interesse collettivo.

La Peer Review è uno degli strumenti della Policy Learning Platform, il servizio permanente di Interreg Europe dedicato al miglioramento delle politiche pubbliche attraverso la cooperazione tra territori europei. In queste missioni un ristretto gruppo di esperti internazionali lavora a stretto contatto con amministrazioni pubbliche e stakeholder locali per analizzare specifiche sfide di policy e formulare raccomandazioni operative basate sulle migliori esperienze europee.

Insieme a Silvia Porretta hanno partecipato alla missione Niamh Costello (CEO di CREW – Galway, Irlanda), Stijn Debaillie (Managing Director di Designregio Kortrijk – Belgio), Egbert Rühl (CEO di Hamburg Kreativ Gesellschaft – Germania), Gisa Schosswohl (CEO di Into Projects – Austria) e Ákos Szépvölgyi (Managing Director di CITRIA – Central Transdanubian Regional Innovation Agency – Ungheria).

Con quella di Tolosa salgono a tre le Peer Review internazionali a cui Nessuno Indietro APS ha preso parte nell’ambito della Policy Learning Platform di Interreg Europe, dopo le esperienze svolte ad Amiens nel 2024 e a Martres-Tolosane nel 2025. Un percorso che conferma la continuità della presenza dell’associazione e della sua presidente nei processi europei di confronto sulle politiche pubbliche, la governance territoriale e le Industrie Culturali e Creative.

Con sede nelle Marche, Nessuno Indietro APS riunisce persone, professionisti ed esperti, provenienti da ambiti diversi, dalle politiche pubbliche alla cultura, dalla progettazione al welfare, con l’obiettivo di promuovere ricerca, divulgazione, solidarietà, responsabilità civica, cooperazione internazionale e sviluppo dei territori, dedicando particolare attenzione alle comunità più fragili e alle aree interne e rurali.

«Partecipare a un confronto internazionale su un ambizioso progetto che integra sviluppo d’impresa e rigenerazione urbana, costruito per e con le Industrie Culturali e Creative locali, è stato un grande onore e una preziosa occasione di crescita», commenta Silvia Porretta, presidente di Nessuno Indietro APS. «Ogni Peer Review rappresenta uno scambio reciproco di competenze: si condividono esperienze, ma si torna anche con nuove idee, strumenti e relazioni che possono generare valore nei territori in cui operiamo. È proprio questo il senso della cooperazione europea: imparare gli uni dagli altri per costruire politiche pubbliche sempre più efficaci.»

L’esperienza maturata a Tolosa contribuirà ad arricchire le attività di ricerca, cooperazione internazionale e sviluppo territoriale che l’associazione porta avanti nelle Marche e negli altri territori italiani con cui collabora.

Con questa terza partecipazione consecutiva, Nessuno Indietro APS consolida il proprio impegno nei processi di cooperazione europea dedicati all’innovazione delle politiche pubbliche e allo sviluppo territoriale sostenibile, valorizzando la cultura, la creatività e la collaborazione tra territori come strumenti di crescita e coesione.

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