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Grave incidente nella notte tra Marotta e Fano, i feriti soccorsi e portati in ospedale

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Lug 11, 2026

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 4 lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Marotta e Fano in direzione Nord, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.
La squadra di Fano ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dello scenario, prestando assistenza al personale sanitario durante le operazioni di soccorso.
Sul posto le forze dell’ordine.
Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per circa un’ora.

 

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