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CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Atti vandalici davanti alla Residenza comunale di Fano

Diwww.laltrogiornale.it

Lug 11, 2026

FANO – L’Amministrazione comunale informa che, nelle ultime ore, sono comparse alcune scritte vandaliche sulla pavimentazione antistante la Residenza comunale e all’Ufficio Urbanistica, in piazza XX Settembre.

L’episodio è stato immediatamente preso in carico dalla Polizia Locale che, grazie ai tempestivi accertamenti svolti, ha già individuato l’autore del gesto. Sono ora in corso gli adempimenti di competenza e le procedure previste dalla normativa vigente.

L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento alla Polizia Locale per la rapidità e l’efficacia dell’intervento e condanna con fermezza un gesto che danneggia il patrimonio pubblico e offende il senso civico della comunità.

Contestualmente saranno avviati gli interventi necessari per il ripristino del decoro dei luoghi.

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