Sport fa rima con solidarietà: al via “Everesting Run CA’ Mazza” a Monte Grimano Terme

Appuntamento il 24 luglio insieme a Daniele D’Antonio, che correrà con lo scopo di raccogliere fondi per il progetto della Fondazione Montecatone Rehabilitation Institute

MONTE GRIMANO TERME – Lo sportivo e runner di Monte Grimano Terme (PU), Daniele D’Antonio è pronto a buttarsi nell’ennesima sfida, questa volta con uno scopo benefico.

Il 24 luglio, a Monte Grimano Terme, sul sentiero di Ca’Mazza, affronterà l’EVERESTING RUN: si tratta di percorrere ripetutamente questo sentiero fino a raggiungere un dislivello positivo complessivo di 8848 metri, l’altezza del Monte Everest, per un totale di circa 110 km.

“Una sfida molto dura non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto mentale. L’aspetto sportivo, però, è secondario rispetto all’obiettivo principale che è quello di raccogliere fondi per aiutare (almeno in minima parte), la Fondazione Montecatone e Montecatone Rehabilitation Institute nell’ambito del progetto “SPORT SENZA BARRIERE” – spiega D’Antonio -. Infatti, lo sport è un vero e proprio strumento di riabilitazione che oltre a migliorare la condizione fisica, apporta benefici psicologici poiché favorisce la socializzazione e il recupero della fiducia in sé stessi”.

“Per tutti questi motivi ho deciso di sostenere la Fondazione Montecatone affrontando questa sfida e invitando tutti i miei amici, conoscenti, amanti del trail e non, a partecipare sia attraverso una donazione che facendo simbolicamente un giro sul sentiero” – conclude il runner.

È possibile donare attraverso diversi canali:

– Bonifico intestato a Fondazione Montecatone ETS, iban: IT76Z0503421007000000186281

– Carta di credito, Paypal o Satispay alla pagina:

https://fondazionemontecatone.org/dona-ora/

selezionando il progetto “OLTRE LE BARRIERE RGS”

Il giorno stesso dell’evento, sarà presente anche una cassetta per le donazioni che verranno poi devolute alla Fondazione stessa.

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